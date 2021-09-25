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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Рид
Тироль - Рид: обзор матча 25 сентября 2021
Тироль
25.09.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
4 : 2
Завершен
Рид
29'
Т. Забитцер
32'
Р. Бехоунек
45+1'
Т. Забитцер
63'
Т. Забитцер
59'
С. Шабби
85'
С. Шабби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Рид
Замена
M. Wallner
️️️️
Ш. Скрбо
87'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ж. Рогель
87'
Желтая карточка
Р. Смит
86'
85'
ГОЛ! 4:2!
С. Шабби
Замена
D. Tomic
️️️️
Б. Блуме
76'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Т. Забитцер
76'
74'
Замена
Л. Мейсль
️️️️
Ю. Вайссмайер
ГОЛ! 4:1!
Т. Забитцер
Пас отдал
Ж. Рогель
63'
59'
ГОЛ! 3:1!
С. Шабби
Пас отдал
С. Нутц
46'
Замена
С. Шабби
️️️️
M. Satin
46'
Замена
Ф. Помер
️️️️
М. Лакнер
46'
Замена
M. Lercher
️️️️
Ф. Зивальд
ГОЛ! 3:0!
Т. Забитцер
Пас отдал
Ш. Скрбо
45'
+1
39'
Желтая карточка
Д. Оффенбахер
ГОЛ! 2:0!
Р. Бехоунек
Пас отдал
Ш. Скрбо
32'
ГОЛ! 1:0!
Т. Забитцер
Пас отдал
Ш. Скрбо
29'
Замена
Р. Смит
️️️️
Ф. Бахер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
21
Жан Рогель
ЦФ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
17
Филипп Помер
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
3-4-3
25
Освальд
24
Кох
32
Классен
20
Бахер
7
Скрбо
5
Мюллер
6
Пецос
10
Блуме
6
Бехоунек
21
Рогель
10
Забитцер
1-1-5
1
Радлингер
4
Плавотич
6
Лакнер
25
Зивальд
9
Микич
8
Оффенбахер
22
Нутц
37
21
Рогель
14
14
21
Рогель
10
Блуме
18
18
10
Блуме
20
Бахер
8
Смит
8
Смит
20
Бахер
10
Забитцер
14
14
10
Забитцер
7
Скрбо
27
27
7
Скрбо
10
Вайссмайер
55
Мейсль
55
Мейсль
10
Вайссмайер
25
Зивальд
5
5
25
Зивальд
6
Лакнер
17
Помер
17
Помер
6
Лакнер
11
9
Шабби
9
Шабби
11
Остались в запасе
Тироль
Рид
13
B. Ozegovic
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Тироль - Рид
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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