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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Тироль
Рид - Тироль: обзор матча 19 февраля 2022
Рид
19.02.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Тироль
4'
Д. Нене
9'
Д. Нене
43'
А. Байич
90'
J. Forst
90+2'
Д. Вриони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Тироль
Желтая карточка
Ф. Зивальд
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Д. Вриони
90'
ГОЛ! 3:1!
J. Forst
Пас отдал
A. Ranacher
Желтая карточка
M. Satin
77'
74'
Замена
Р. Смит
️️️️
Б. Блуме
Замена
M. Satin
️️️️
С. Нутц
68'
Замена
M. Canadi
️️️️
Д. Нене
67'
63'
Замена
J. Forst
️️️️
Т. Прица
Замена
М. Лакнер
️️️️
Ф. Помер
59'
58'
Желтая карточка
K. Schulz
Желтая карточка
А. Байич
57'
46'
Замена
A. Ranacher
️️️️
С. Огринец
46'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
D. Tomic
46'
Замена
J. Naschberger
️️️️
В. Мюллер
ГОЛ! 3:0!
А. Байич
Пас отдал
С. Нутц
43'
Желтая карточка
Ф. Помер
40'
ГОЛ! 2:0!
Д. Нене
Пас отдал
А. Байич
9'
8'
Желтая карточка
С. Огринец
ГОЛ! 1:0!
Д. Нене
Пас отдал
Ф. Помер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
17
Филипп Помер
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
98
Санди Огринец
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
8
Ренни Смит
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
3-3-4
1
Радлингер
25
Зивальд
4
Плавотич
55
Мейсль
8
Оффенбахер
22
Нутц
12
Байич
17
Помер
10
Вайссмайер
37
45
Нене
2-4-4
25
Освальд
6
Бехоунек
15
Авуджа
44
5
Мюллер
10
Блуме
7
Скрбо
18
98
Огринец
22
Прица
9
Вриони
17
Помер
6
Лакнер
6
Лакнер
17
Помер
22
Нутц
11
11
22
Нутц
45
Нене
8
8
45
Нене
98
Огринец
14
14
98
Огринец
10
Блуме
8
Смит
8
Смит
10
Блуме
18
7
Эртльталер
7
Эртльталер
18
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
22
Прица
7
7
22
Прица
Остались в запасе
Рид
Тироль
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Рид - Тироль
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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