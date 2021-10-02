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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Аустрия К
Рид - Аустрия К: обзор матча 02 октября 2021
Рид
02.10.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия К
4'
С. Шабби
56'
Т. Гемичибаши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Аустрия К
82'
Замена
P. Hutter
️️️️
Т. Гемичибаши
80'
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
А. Тимосси-Андерссон
Замена
М. Зигль
️️️️
Д. Оффенбахер
70'
Замена
Ф. Зивальд
️️️️
М. Лакнер
70'
Замена
Л. Микич
️️️️
С. Шабби
60'
59'
Желтая карточка
Т. Марер
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Гемичибаши
Пас отдал
А. Тимосси-Андерссон
ГОЛ! 1:0!
С. Шабби
Пас отдал
С. Нутц
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
18
Патрик Грайль
ЦФ
28
Херберт Пауль
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
9
Лео Микич
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
8
Valdir
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
20
Тим Мацеевски
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
1-1-5
1
Радлингер
4
Плавотич
6
Лакнер
37
17
Помер
9
Шабби
22
Нутц
11
3-2-5
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
33
Шумахер
81
Гемичибаши
33
Ридер
18
Грайль
32
Пинк
21
Тимосси-Андерссон
24
Цветко
28
Пауль
9
Шабби
9
Микич
9
Микич
9
Шабби
6
Лакнер
25
Зивальд
25
Зивальд
6
Лакнер
8
Оффенбахер
4
Зигль
4
Зигль
8
Оффенбахер
21
Тимосси-Андерссон
20
Мацеевски
20
Мацеевски
21
Тимосси-Андерссон
81
Гемичибаши
0
0
81
Гемичибаши
Остались в запасе
Рид
Аустрия К
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
8
Valdir
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
1
Леннарт Мозер
ВР
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
8
Valdir
ЦФ
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Рид - Аустрия К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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