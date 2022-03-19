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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Альтах
Рид - Альтах: обзор матча 19 марта 2022
Рид
19.03.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Альтах
43'
Ю. Вайссмайер (П)
64'
М. Нанизаямо
82'
К. Моншейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Альтах
Желтая карточка
Д. Оффенбахер
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Штраус
90'
+2
Желтая карточка
Н. Бишоф
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
N. Stosic
88'
Замена
М. Лакнер
️️️️
Л. Мейсль
88'
84'
Замена
С. Айгнер
️️️️
Б. Нимага
82'
ГОЛ! 1:2!
К. Моншейн
Пас отдал
М. Нанизаямо
Замена
M. Satin
️️️️
M. Canadi
82'
79'
Замена
К. Моншейн
️️️️
S. Križman
Замена
М. Йовичич
️️️️
Т. Плавотич
65'
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Нанизаямо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Вайссмайер
43'
Желтая карточка
Д. Нене
37'
Желтая карточка
Т. Плавотич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
8
Marcel Canadi
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
18
Robin Ungerath
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
Альтах
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
3
Lukas Prokop
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
3-2-5
1
Радлингер
25
Зивальд
4
Плавотич
55
Мейсль
22
Нутц
12
Байич
45
Нене
10
Вайссмайер
37
4
Зигль
8
2-1-4-3
16
14
18
Звишенбрюггер
4
Штраус
16
Шрайнер
27
Хаудум
10
Гаудино
29
Нимага
37
Нанизаямо
12
27
Бишоф
4
Плавотич
30
Йовичич
30
Йовичич
4
Плавотич
55
Мейсль
6
Лакнер
6
Лакнер
55
Мейсль
37
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
37
8
11
11
8
29
Нимага
19
Айгнер
19
Айгнер
29
Нимага
12
14
Моншейн
14
Моншейн
12
Остались в запасе
Рид
Альтах
1
Jonas Wendlinger
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
18
Robin Ungerath
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
3
Lukas Prokop
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
18
Robin Ungerath
ЦФ
Остались в запасе
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
3
Lukas Prokop
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Рид - Альтах
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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