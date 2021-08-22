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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Рид
Рапид - Рид: обзор матча 22 августа 2021
Рапид
22.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Рид
41'
М. Груль
72'
Э. Кара
82'
Р. Любичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Рид
88'
Замена
Л. Мейсль
️️️️
Л. Микич
ГОЛ! 3:0!
Р. Любичич
82'
81'
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
М. Зигль
80'
Замена
V.
️️️️
N. Stosic
Замена
К. Китагава
️️️️
М. Груль
79'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кара
Пас отдал
Т. Фонтас
72'
65'
Желтая карточка
M. Lercher
Замена
П. Гартлер
️️️️
Р. Штребингер
63'
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Шик
63'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
К. Кнасмюллнер
63'
60'
Замена
С. Шабби
️️️️
Ф. Помер
46'
Замена
M. Satin
️️️️
Ю. Вайссмайер
Замена
К. Виммер
️️️️
М. Хофманн
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Груль
Пас отдал
Р. Любичич
41'
29'
Желтая карточка
М. Зигль
24'
Желтая карточка
C. Reiner
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
18
Марко Груль
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
9
Лео Микич
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Лион Шустер
ЦП
23
Йонас Ауэр
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
6
Кевин Виммер
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
8
Valdir
ЦФ
4-4-2
30
Штребингер
30
Стойкович
28
Хофманн
12
Граймль
31
Ульманн
21
Петрович
13
Шик
28
Кнасмюллнер
10
Любичич
9
Кара
18
Груль
3-5
1
Радлингер
30
Йовичич
4
Плавотич
5
6
10
Вайссмайер
4
Зигль
37
22
Нутц
30
Штребингер
25
Гартлер
25
Гартлер
30
Штребингер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
28
Хофманн
6
Виммер
6
Виммер
28
Хофманн
13
Шик
36
Аразе
36
Аразе
13
Шик
18
Груль
49
Китагава
49
Китагава
18
Груль
9
Микич
55
Мейсль
55
Мейсль
9
Микич
10
Вайссмайер
11
11
10
Вайссмайер
4
Зигль
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
4
Зигль
17
Помер
9
Шабби
9
Шабби
17
Помер
37
8
8
37
Остались в запасе
Рапид
Рид
5
Лион Шустер
ЦП
23
Йонас Ауэр
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
32
Christoph Haas
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
5
Лион Шустер
ЦП
23
Йонас Ауэр
ЦП
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Рапид - Рид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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