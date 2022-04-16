Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Тироль
Рид - Тироль: обзор матча 16 апреля 2022
Рид
16.04.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 5 тур
2 : 3
Завершен
Тироль
36'
M. Satin
69'
А. Байич
20'
Ж. Рогель
82'
Д. Вриони
90+4'
Д. Вриони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Тироль
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Д. Вриони
90'
+1
Желтая карточка
D. Stumberger
Замена
С. Шабби
️️️️
M. Satin
87'
Желтая карточка
М. Лакнер
85'
82'
ГОЛ! 2:2!
Д. Вриони
Пас отдал
Ш. Скрбо
Замена
Ф. Зивальд
️️️️
Л. Микич
80'
77'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
С. Огринец
77'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Р. Смит
ГОЛ! 2:1!
А. Байич
Пас отдал
Л. Мейсль
69'
68'
Желтая карточка
Б. Блуме
66'
Желтая карточка
Д. Вриони
64'
Желтая карточка
Р. Бехоунек
62'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Т. Прица
61'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ж. Рогель
Замена
М. Лакнер
️️️️
Т. Плавотич
58'
54'
Желтая карточка
С. Огринец
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
N. Stosic
46'
ГОЛ! 1:1!
M. Satin
Пас отдал
Л. Микич
36'
20'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Рогель
Пас отдал
С. Огринец
18'
Желтая карточка
Р. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Марсель Зигль
ЦП
12
Анте Байич
ПП
17
Филипп Помер
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
8
Ренни Смит
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
98
Санди Огринец
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рид
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
18
Robin Ungerath
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
3-2-5
1
Радлингер
23
Вебербауэр
4
Плавотич
55
Мейсль
4
Зигль
12
Байич
37
45
Нене
9
Микич
11
17
Помер
3-4-3
25
Освальд
24
Кох
26
6
Бехоунек
21
Рогель
8
Смит
10
Блуме
44
22
Прица
9
Вриони
98
Огринец
9
Микич
25
Зивальд
25
Зивальд
9
Микич
4
Плавотич
6
Лакнер
6
Лакнер
4
Плавотич
37
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
37
11
9
Шабби
9
Шабби
11
22
Прица
7
Скрбо
7
Скрбо
22
Прица
21
Рогель
14
14
21
Рогель
8
Смит
7
Эртльталер
7
Эртльталер
8
Смит
98
Огринец
10
Забитцер
10
Забитцер
98
Огринец
Остались в запасе
Рид
Тироль
32
Christoph Haas
ВР
18
Robin Ungerath
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
18
Robin Ungerath
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Рид - Тироль
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
Новости команд
Все
Рид
Тироль
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+