Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Хартберг
Рид - Хартберг: обзор матча 09 апреля 2022
Рид
09.04.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 4 тур
0 : 0
Завершен
Хартберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Хартберг
Замена
M. Satin
️️️️
Д. Нене
90'
Красная карточка
С. Нутц
87'
87'
Замена
M. Schantl
️️️️
М. Хорват
Замена
Ф. Зивальд
️️️️
А. Байич
81'
Желтая карточка
N. Stosic
78'
Замена
С. Шабби
️️️️
Л. Микич
69'
67'
Желтая карточка
Р. Свете
63'
Замена
М. Шмербек
️️️️
J. Lemmerer
56'
Замена
P. Erhardt
️️️️
M. Steinwender
56'
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Пейнтсил
33'
Желтая карточка
М. Хорват
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
9
Окан Айдын
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Рид
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
7
Ноэль Ниман
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
2-3-5
1
Радлингер
55
Мейсль
4
Плавотич
4
Зигль
22
Нутц
12
Байич
17
Помер
45
Нене
9
Микич
37
10
Вайссмайер
3-3-1-3
1
Свете
31
Роттер
4
23
Кайнц
15
11
Хорват
14
Клем
9
Айдын
19
30
Пейнтсил
5
Диарра
12
Байич
25
Зивальд
25
Зивальд
12
Байич
45
Нене
11
11
45
Нене
9
Микич
9
Шабби
9
Шабби
9
Микич
19
34
Шмербек
34
Шмербек
19
15
6
6
15
11
Хорват
22
22
11
Хорват
30
Пейнтсил
24
Тадич
24
Тадич
30
Пейнтсил
Остались в запасе
Рид
Хартберг
32
Christoph Haas
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
1
Raphael Sallinger
ВР
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Рид - Хартберг
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
Новости команд
Все
Рид
Хартберг
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+