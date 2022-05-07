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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Рид
Альтах - Рид: обзор матча 07 мая 2022
Альтах
07.05.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 8 тур
1 : 1
Завершен
Рид
71'
К. Моншейн
38'
А. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Рид
86'
Замена
М. Йовичич
️️️️
М. Лакнер
Желтая карточка
Н. Эдокполор
82'
Замена
L. Parger
️️️️
S. Mischitz
78'
Замена
P. Netzer
️️️️
М. Нанизаямо
78'
Замена
C. Bukta
️️️️
К. Моншейн
78'
ГОЛ! 1:1!
К. Моншейн
Пас отдал
А. Нухиу
71'
70'
Замена
M. Satin
️️️️
Д. Оффенбахер
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
Й. Тартаротти
70'
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
Э. Шрайнер
70'
49'
Замена
Л. Микич
️️️️
Д. Нене
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Байич
Пас отдал
Д. Нене
Желтая карточка
S. Mischitz
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
37
Nikola Stosic
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Альтах
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
8
Lukas Parger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
11
Murat Satin
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
4-4-2
16
14
5
Ндиайе
18
Звишенбрюггер
37
Нанизаямо
16
Шрайнер
10
Гаудино
29
Нимага
20
Тартаротти
9
Нухиу
14
Моншейн
2-4-4
1
Радлингер
55
Мейсль
4
Плавотич
12
Байич
8
Оффенбахер
22
Нутц
6
Лакнер
45
Нене
10
Вайссмайер
17
Помер
37
16
Шрайнер
37
Эдокполор
37
Эдокполор
16
Шрайнер
20
Тартаротти
27
Хаудум
27
Хаудум
20
Тартаротти
14
8
8
14
37
Нанизаямо
5
5
37
Нанизаямо
14
Моншейн
33
33
14
Моншейн
6
Лакнер
30
Йовичич
30
Йовичич
6
Лакнер
8
Оффенбахер
11
11
8
Оффенбахер
45
Нене
9
Микич
9
Микич
45
Нене
Остались в запасе
Альтах
Рид
29
Доминик Райтер
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
29
Доминик Райтер
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Альтах - Рид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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