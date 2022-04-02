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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Рид
ЛАСК - Рид: обзор матча 02 апреля 2022
ЛАСК
02.04.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Рид
4'
Я. Летар (АГ)
19'
М. Зигль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Рид
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Б. Йовичич
83'
82'
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
А. Байич
82'
Замена
M. Satin
️️️️
М. Зигль
75'
Замена
М. Лакнер
️️️️
С. Нутц
Замена
А. Грубер
️️️️
Т. Гойгингер
70'
66'
Замена
Ф. Зивальд
️️️️
Л. Микич
66'
Замена
M. Canadi
️️️️
Д. Нене
52'
Желтая карточка
Л. Микич
48'
Желтая карточка
А. Байич
Замена
А. Шмидт
️️️️
К. Накамура
46'
Замена
П. Михорль
️️️️
Х. Балич
46'
Замена
П. Филипович
️️️️
У. Сако
46'
Желтая карточка
С. Хорват
19'
19'
ГОЛ! 0:2!
М. Зигль
Пас отдал
С. Нутц
16'
Пенальти не реализован!
Ю. Вайссмайер
Красная карточка
Я. Летар
13'
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Летар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
14
Яннис Летар
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
45
Доржель Нене
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Андреас Грубер
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
2-2-1-2-3
30
Шлагер
3
Сако
14
Летар
8
Холланд
32
Йовичич
36
Реннер
11
Накамура
30
Хорват
19
Поцман
18
Балич
36
Гойгингер
2-3-5
1
Радлингер
55
Мейсль
4
Плавотич
12
Байич
22
Нутц
4
Зигль
45
Нене
17
Помер
37
10
Вайссмайер
9
Микич
32
Йовичич
29
Флеккер
29
Флеккер
32
Йовичич
3
Сако
5
Филипович
5
Филипович
3
Сако
18
Балич
34
Михорль
34
Михорль
18
Балич
36
Гойгингер
9
Грубер
9
Грубер
36
Гойгингер
11
Накамура
13
Шмидт
13
Шмидт
11
Накамура
9
Микич
25
Зивальд
25
Зивальд
9
Микич
22
Нутц
6
Лакнер
6
Лакнер
22
Нутц
12
Байич
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
12
Байич
4
Зигль
11
11
4
Зигль
45
Нене
8
8
45
Нене
Остались в запасе
ЛАСК
Рид
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча ЛАСК - Рид
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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