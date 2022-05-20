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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Рид
Хартберг - Рид: обзор матча 20 мая 2022
Хартберг
20.05.2022, пятница, 20:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 10 тур
1 : 1
Завершен
Рид
5'
Д. Авдияй
72'
С. Шабби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Рид
90'
Замена
Ф. Зивальд
️️️️
Ф. Помер
89'
Замена
M. Satin
️️️️
А. Байич
Замена
M. Steinwender
️️️️
М. Хорват
81'
Замена
Н. Ниман
️️️️
О. Айдын
80'
Желтая карточка
И. Диарра
76'
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Шабби
70'
Замена
Л. Микич
️️️️
Ю. Вайссмайер
Замена
P. Sturm
️️️️
Т. Кайнц
70'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
Д. Тадич
63'
58'
Замена
С. Шабби
️️️️
Д. Нене
ГОЛ! 1:0!
Д. Авдияй
Пас отдал
О. Айдын
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
11
Матия Хорват
ОП
9
Окан Айдын
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
12
Анте Байич
ПП
45
Доржель Нене
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
22
Marcel Schantl
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
4-1-2-1-2
1
14
Клем
4
23
Кайнц
29
Фаркаш
11
Хорват
9
Айдын
28
Хайль
10
Авдияй
5
Диарра
24
Тадич
2-3-5
1
Радлингер
55
Мейсль
4
Плавотич
12
Байич
4
Зигль
22
Нутц
45
Нене
37
10
Вайссмайер
17
Помер
48
11
Хорват
15
15
11
Хорват
24
Тадич
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
24
Тадич
23
Кайнц
18
18
23
Кайнц
9
Айдын
7
Ниман
7
Ниман
9
Айдын
17
Помер
25
Зивальд
25
Зивальд
17
Помер
10
Вайссмайер
9
Микич
9
Микич
10
Вайссмайер
12
Байич
11
11
12
Байич
45
Нене
9
Шабби
9
Шабби
45
Нене
Остались в запасе
Хартберг
Рид
21
Florian Faist
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
Главный тренер
Клаус Шмидт
32
Christoph Haas
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
Главный тренер
Клаус Шмидт
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Хартберг - Рид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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