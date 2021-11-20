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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Хартберг
Рид - Хартберг: обзор матча 20 ноября 2021
Рид
20.11.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Хартберг
34'
А. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Хартберг
Желтая карточка
С. Радлингер
90'
+7
Желтая карточка
С. Нутц
90'
+4
Замена
Л. Микич
️️️️
А. Байич
82'
79'
Замена
J. Lemmerer
️️️️
Д. Авдияй
Замена
Л. Мейсль
️️️️
C. Reiner
75'
Замена
С. Шабби
️️️️
M. Satin
72'
61'
Замена
М. Шмербек
️️️️
Н. Ниман
53'
Замена
P. Erhardt
️️️️
D. Stec
46'
Замена
M. Steinwender
️️️️
М. Зоннляйтнер
46'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
М. Хорват
ГОЛ! 1:0!
А. Байич
Пас отдал
С. Нутц
34'
Желтая карточка
M. Satin
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
12
Анте Байич
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
11
Матия Хорват
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Рид
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
1-1-5
1
Радлингер
4
Плавотич
6
Лакнер
10
Вайссмайер
6
17
Помер
12
Байич
37
3-2-1-1-3
1
Свете
31
Роттер
28
Хайль
14
Клем
6
Зоннляйтнер
22
23
Кайнц
10
Авдияй
24
Тадич
7
Ниман
11
Хорват
6
55
Мейсль
55
Мейсль
6
12
Байич
9
Микич
9
Микич
12
Байич
11
9
Шабби
9
Шабби
11
6
Зоннляйтнер
15
15
6
Зоннляйтнер
22
6
6
22
7
Ниман
34
Шмербек
34
Шмербек
7
Ниман
10
Авдияй
19
19
10
Авдияй
11
Хорват
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
11
Хорват
Остались в запасе
Рид
Хартберг
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Рид - Хартберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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