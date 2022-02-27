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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Рид
Аустрия К - Рид: обзор матча 27 февраля 2022
Аустрия К
27.02.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Рид
37'
И. Сараванья
50'
С. Нутц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Рид
73'
Замена
Л. Микич
️️️️
Ф. Зивальд
73'
Замена
M. Canadi
️️️️
Д. Нене
Замена
М. Морейра
️️️️
Ф. Яриц
69'
Красная карточка
Д. Пециреп
64'
Замена
Л. Фридрикас
️️️️
А. Тимосси-Андерссон
57'
Замена
П. Грайль
️️️️
Р. Реп
57'
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Нутц
Пас отдал
Д. Нене
ГОЛ! 1:0!
И. Сараванья
37'
Желтая карточка
Ф. Менцель
36'
36'
Желтая карточка
Ф. Зивальд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
55
Райко Реп
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
63
Иван Сараванья
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
17
Филипп Помер
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
18
Патрик Грайль
АП
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Менцель
7
Яриц
31
Марер
8
Гезос
33
Шумахер
81
Гемичибаши
55
Реп
21
Тимосси-Андерссон
9
Пециреп
24
Цветко
63
Сараванья
2-3-5
1
Радлингер
55
Мейсль
25
Зивальд
12
Байич
22
Нутц
6
Лакнер
17
Помер
37
4
Зигль
10
Вайссмайер
45
Нене
7
Яриц
6
Морейра
6
Морейра
7
Яриц
55
Реп
18
Грайль
18
Грайль
55
Реп
21
Тимосси-Андерссон
30
Фридрикас
30
Фридрикас
21
Тимосси-Андерссон
45
Нене
8
8
45
Нене
25
Зивальд
9
Микич
9
Микич
25
Зивальд
Остались в запасе
Аустрия К
Рид
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Леннарт Мозер
ВР
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
32
Christoph Haas
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Леннарт Мозер
ВР
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Аустрия К - Рид
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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