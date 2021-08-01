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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Рид
Зальцбург - Рид: обзор матча 01 августа 2021
Зальцбург
01.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
7 : 1
Завершен
Рид
37'
Б. Шешко
41'
Р. Кристенсен
52'
К. Адейеми
60'
К. Адейеми (П)
78'
А. Ульмер
90+1'
Б. Шешко
90+3'
Н. Окафор
89'
Ф. Помер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Рид
ГОЛ! 7:1!
Н. Окафор
90'
+3
ГОЛ! 6:1!
Б. Шешко
Пас отдал
Н. Зайвальд
90'
+1
89'
ГОЛ! 5:1!
Ф. Помер
Пас отдал
А. Байич
Желтая карточка
М. Вебер
82'
81'
Замена
М. Лакнер
️️️️
C. Reiner
Замена
Д. Гиндо
️️️️
А. Ульмер
81'
ГОЛ! 5:0!
А. Ульмер
Пас отдал
Н. Зайвальд
78'
Желтая карточка
Н. Зайвальд
72'
Замена
Н. Окафор
️️️️
К. Адейеми
70'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Р. Кристенсен
70'
68'
Замена
Ф. Помер
️️️️
С. Нутц
68'
Замена
А. Байич
️️️️
M. Satin
67'
Замена
V.
️️️️
С. Шабби
Замена
А. Бернед
️️️️
Б. Ааронсон
64'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
К. Адейеми
60'
ГОЛ! 3:0!
К. Адейеми
Пас отдал
М. Вебер
52'
46'
Замена
М. Йовичич
️️️️
Д. Оффенбахер
ГОЛ! 2:0!
Р. Кристенсен
Пас отдал
Б. Ааронсон
41'
ГОЛ! 1:0!
Б. Шешко
37'
Желтая карточка
Б. Шешко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
6
Constantin Reiner
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
25
Феликс Зивальд
ЦФ
12
Анте Байич
ЦФ
8
Valdir
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
4-3-2-1
16
Кен
17
Ульмер
8
Вебер
28
Соле
5
Кристенсен
24
Сучич
16
Юнузович
13
Зайвальд
14
Адейеми
11
Ааронсон
30
Шешко
2-5
1
Радлингер
4
Плавотич
5
37
10
Вайссмайер
8
Оффенбахер
4
Зигль
11
14
Адейеми
19
Окафор
19
Окафор
14
Адейеми
17
Ульмер
27
Гиндо
27
Гиндо
17
Ульмер
5
Кристенсен
24
Капалдо
24
Капалдо
5
Кристенсен
11
Ааронсон
24
Бернед
24
Бернед
11
Ааронсон
8
Оффенбахер
30
Йовичич
30
Йовичич
8
Оффенбахер
6
6
Лакнер
6
Лакнер
6
11
12
Байич
12
Байич
11
9
Шабби
8
8
9
Шабби
22
Нутц
17
Помер
17
Помер
22
Нутц
Остались в запасе
Зальцбург
Рид
4
Мохамед Камара
ОП
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
4
Мохамед Камара
ОП
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Зальцбург - Рид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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