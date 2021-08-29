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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - ЛАСК
Рид - ЛАСК: обзор матча 29 августа 2021
Рид
29.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
ЛАСК
17'
C. Reiner
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - ЛАСК
88'
Желтая карточка
Ф. Флеккер
Замена
С. Нутц
️️️️
С. Шабби
80'
Замена
Л. Мейсль
️️️️
Д. Оффенбахер
80'
74'
Замена
М. Рагуц
️️️️
П. Филипович
Желтая карточка
С. Радлингер
73'
Замена
М. Йовичич
️️️️
М. Лакнер
72'
66'
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Реннер
Замена
Ф. Помер
️️️️
Л. Микич
66'
65'
Замена
Х. Балич
️️️️
К. Накамура
38'
Желтая карточка
Р. Реннер
Желтая карточка
Ф. Зивальд
21'
ГОЛ! 1:0!
C. Reiner
Пас отдал
Д. Оффенбахер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
11
Кеито Накамура
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рид
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
17
Филипп Помер
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
8
Valdir
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
1-1-5
1
Радлингер
4
Плавотич
6
Лакнер
4
Зигль
8
Оффенбахер
9
Шабби
37
10
Вайссмайер
1-3-1-5
30
Шлагер
16
Андраде
36
Реннер
34
Михорль
5
Филипович
29
Флеккер
11
Накамура
34
Боллер
36
Гойгингер
20
Хонг
9
Карамоко
6
Лакнер
30
Йовичич
30
Йовичич
6
Лакнер
8
Оффенбахер
55
Мейсль
55
Мейсль
8
Оффенбахер
9
Микич
17
Помер
17
Помер
9
Микич
9
Шабби
22
Нутц
22
Нутц
9
Шабби
36
Реннер
19
Поцман
19
Поцман
36
Реннер
11
Накамура
18
Балич
18
Балич
11
Накамура
5
Филипович
9
Рагуц
9
Рагуц
5
Филипович
Остались в запасе
Рид
ЛАСК
32
Christoph Haas
ВР
11
Murat Satin
ЦФ
8
Valdir
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
11
Murat Satin
ЦФ
8
Valdir
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Рид - ЛАСК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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