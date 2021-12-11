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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Альтах
Рид - Альтах: обзор матча 11 декабря 2021
Рид
11.12.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Альтах
12'
С. Шабби
90+1'
А. Байич
56'
D. Bumberger
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Альтах
ГОЛ! 2:1!
А. Байич
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Вайссмайер
74'
74'
Замена
B. Prokopic
️️️️
Ш. Хаудум
Замена
Л. Микич
️️️️
С. Шабби
74'
67'
Желтая карточка
П. Ндиайе
Желтая карточка
С. Шабби
66'
Замена
C. Reiner
️️️️
Д. Оффенбахер
59'
56'
ГОЛ! 1:1!
D. Bumberger
Желтая карточка
Л. Мейсль
52'
46'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Н. Эдокполор
ГОЛ! 1:0!
С. Шабби
Пас отдал
N. Stosic
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
4
Марсель Зигль
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
12
Анте Байич
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Альтах
16
Tino Casali
ВР
4
Феликс Штраус
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
27
Ноа Бишоф
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
12
Sandi Križman
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
11
Murat Satin
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Альтах
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
3
Lukas Prokop
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
2-5
1
Радлингер
55
Мейсль
4
Плавотич
8
Оффенбахер
22
Нутц
9
Шабби
12
Байич
37
2-5-3
16
4
Штраус
34
Турнвальд
27
Бишоф
27
Хаудум
19
Айгнер
5
Ндиайе
16
Шрайнер
23
37
Эдокполор
12
8
Оффенбахер
6
6
8
Оффенбахер
9
Шабби
9
Микич
9
Микич
9
Шабби
37
Эдокполор
9
Нухиу
9
Нухиу
37
Эдокполор
27
Хаудум
0
0
27
Хаудум
Остались в запасе
Рид
Альтах
32
Christoph Haas
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
11
Murat Satin
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
3
Lukas Prokop
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
11
Murat Satin
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Остались в запасе
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
3
Lukas Prokop
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Рид - Альтах
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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