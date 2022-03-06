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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Штурм
Рид - Штурм: обзор матча 06 марта 2022
Рид
06.03.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Штурм
48'
С. Нутц
78'
Л. Микич
68'
М. Саркария
88'
Г. Вютрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Штурм
Желтая карточка
М. Зигль
90'
+6
Желтая карточка
А. Байич
90'
+5
88'
ГОЛ! 2:2!
Г. Вютрих
Замена
M. Satin
️️️️
Л. Микич
85'
Замена
C. Haas
️️️️
С. Нутц
84'
Красная карточка
С. Радлингер
81'
81'
Замена
К. Ланг
️️️️
С. Хирлендер
ГОЛ! 2:1!
Л. Микич
78'
76'
Желтая карточка
Р. Хойлунд
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Саркария
53'
Замена
М. Саркария
️️️️
А. Данте
ГОЛ! 1:0!
С. Нутц
Пас отдал
Л. Микич
48'
Замена
M. Lercher
️️️️
Ф. Помер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
45
Доржель Нене
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
22
Александер Прасс
ЛП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рид
32
Christoph Haas
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Сандро Инголич
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
7
Лука Кронбергер
ЦФ
2-2-5
1
Радлингер
55
Мейсль
4
Плавотич
22
Нутц
12
Байич
4
Зигль
10
Вайссмайер
17
Помер
37
9
Микич
3-2-3-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
30
Кюн
25
Хирлендер
22
Прасс
7
Ньянгбо
19
Хойлунд
22
Нутц
32
32
22
Нутц
17
Помер
5
5
17
Помер
9
Микич
11
11
9
Микич
25
Хирлендер
27
Ланг
27
Ланг
25
Хирлендер
44
Данте
11
Саркария
11
Саркария
44
Данте
Остались в запасе
Рид
Штурм
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
25
Сандро Инголич
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
25
Сандро Инголич
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рид - Штурм
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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