|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|10
|-13
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:3
|Сампдория (Генуя)
|10.05.2014
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|5:3
|Ливорно (Ливорно)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|06.04.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|31.03.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Катания (Катания)
|27.03.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|23.03.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|17.03.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|08.03.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Милан (Милан)
|02.03.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|23.02.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|16.02.2014
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|3:3
|Удинезе (Удине)
|08.02.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Кьево (Верона)
|01.02.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|26.01.2014
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|19.01.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:3
|Лацио (Рим)
|13.01.2014
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|16'
|06.01.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:3
|Верона (Верона)
|21.12.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|15.12.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Торино (Турин)
|07.12.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:3
|Удинезе (Удине)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|09.11.2013
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|03.11.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:3
|Интер (Милан)
|30.10.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|27.10.2013
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Рома (Рим)
|19.10.2013
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|06.10.2013
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|29.09.2013
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|24.09.2013
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|21.09.2013
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|15.09.2013
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|01.09.2013
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Парма (Парма)
|25.08.2013
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|16'