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    Иван Келава - статистика

    #25 | Вратарь
    Имя Иван
    Фамилия Келава
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 195
    Вес 90
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 10 -13 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:3 Сампдория (Генуя)
    10.05.2014 Был в запасе Верона (Верона) 2:2 Удинезе (Удине)
    04.05.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 5:3 Ливорно (Ливорно)
    19.04.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Наполи (Неаполь)
    06.04.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Удинезе (Удине)
    31.03.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Катания (Катания)
    27.03.2014 Был в запасе Интер (Милан) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.03.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    17.03.2014 Был в запасе Рома (Рим) 3:2 Удинезе (Удине)
    08.03.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Милан (Милан)
    02.03.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:0 Удинезе (Удине)
    23.02.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    16.02.2014 Был в запасе Дженоа (Генуя) 3:3 Удинезе (Удине)
    08.02.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Кьево (Верона)
    01.02.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Удинезе (Удине)
    26.01.2014 Был в запасе Парма (Парма) 1:0 Удинезе (Удине)
    19.01.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:3 Лацио (Рим)
    13.01.2014 1' -90' Сампдория (Генуя) 3:0 Удинезе (Удине)
    16'
    06.01.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:3 Верона (Верона)
    21.12.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:2 Удинезе (Удине)
    15.12.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:2 Торино (Турин)
    07.12.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:3 Удинезе (Удине)
    01.12.2013 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    24.11.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    09.11.2013 Был в запасе Катания (Катания) 1:0 Удинезе (Удине)
    03.11.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:3 Интер (Милан)
    30.10.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Удинезе (Удине)
    27.10.2013 1' -90' Удинезе (Удине) 0:1 Рома (Рим)
    19.10.2013 1' -90' Милан (Милан) 1:0 Удинезе (Удине)
    06.10.2013 1' -90' Удинезе (Удине) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    29.09.2013 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Удинезе (Удине)
    24.09.2013 1' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Дженоа (Генуя)
    21.09.2013 1' -90' Кьево (Верона) 2:1 Удинезе (Удине)
    15.09.2013 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    01.09.2013 1' -90' Удинезе (Удине) 3:1 Парма (Парма)
    25.08.2013 1' -90' Лацио (Рим) 2:1 Удинезе (Удине)
    16'
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