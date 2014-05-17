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Иван Келава
Статистика
Иван Келава - статистика
Завершил карьеру
20 февраля 1988 (38)
#25 | Вратарь
195 см | 90 кг
Хорватия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
10
-13
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
3 : 3
17.05.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2 : 2
10.05.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 1
19.04.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
2 : 1
06.04.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1 : 0
31.03.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
0 : 0
27.03.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1 : 0
23.03.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3 : 2
17.03.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1 : 0
08.03.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
3 : 0
02.03.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 1
23.02.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
3 : 3
16.02.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3 : 0
08.02.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
0 : 2
01.02.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
1 : 0
26.01.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
2 : 3
19.01.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
3 : 0
13.01.2014
Удинезе
1' - 90'
16'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1 : 3
06.01.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
1 : 2
21.12.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0 : 2
15.12.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
3 : 3
07.12.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
1 : 0
01.12.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
24.11.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
1 : 0
09.11.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0 : 3
03.11.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 2
30.10.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
0 : 1
27.10.2013
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
1 : 0
19.10.2013
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
2 : 0
06.10.2013
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
2 : 0
29.09.2013
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
1 : 0
24.09.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кьево
2 : 1
21.09.2013
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 1
15.09.2013
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
3 : 1
01.09.2013
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 1
25.08.2013
Удинезе
1' - 90'
16'
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