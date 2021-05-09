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Фредерик Саммаритано
Статистика
Фредерик Саммаритано - статистика
Завершил карьеру
23 марта 1986 (40), Ванн
#7 | Полузащитник
162 см | 59 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
30
0
2
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
3 : 0
09.05.2021
Дижон
1' - 71'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1 : 5
02.05.2021
Метц
46' - 90'
48'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5 : 1
25.04.2021
Дижон
79' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2 : 0
18.04.2021
Ницца
81' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 0
04.04.2021
Дижон
64' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0 : 1
21.03.2021
Реймс
72' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1 : 3
14.03.2021
Бордо
70' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3 : 1
03.03.2021
Дижон
1' - 78'
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0 : 4
27.02.2021
ПСЖ
75' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0 : 2
14.02.2021
Ним
77' - 90'
79'
90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4 : 2
07.02.2021
Дижон
63' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0 : 1
03.02.2021
Лион
1' - 59'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1 : 0
31.01.2021
Дижон
67' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3 : 2
27.01.2021
Дижон
1' - 72'
42'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1 : 1
24.01.2021
Страсбур
1' - 74'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0 : 0
09.01.2021
Марсель
64' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0 : 0
06.01.2021
Дижон
65' - 90'
79'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1 : 3
23.12.2020
Дижон
1' - 72'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0 : 1
20.12.2020
Монако
79' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0 : 2
16.12.2020
Лилль
1' - 62'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 1
13.12.2020
Дижон
1' - 87'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0 : 0
06.12.2020
Сент-Этьен
63' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1 : 3
29.11.2020
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Дижон
0 : 1
22.11.2020
Ланс
62' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
4 : 0
24.10.2020
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
1 : 1
16.10.2020
Ренн
1' - 64'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
3 : 0
04.10.2020
Дижон
83' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2 : 2
27.09.2020
Монпелье
1' - 83'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 0
20.09.2020
Дижон
1' - 61'
33'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0 : 2
13.09.2020
Брест
63' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4 : 1
28.08.2020
Дижон
55' - 90'
65'
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
0 : 1
22.08.2020
Анжер
68' - 90'
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