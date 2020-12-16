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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Лилль
Дижон - Лилль: обзор матча 16 декабря 2020
Дижон
16.12.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
19'
Ю. Языджи
90+3'
Т. Веа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Лилль
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Т. Веа
84'
Замена
Т. Джало
️️️️
З. Челик
84'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Ю. Языджи
Замена
С. Боэ
️️️️
Ф. Чафик
72'
Замена
А. Добре
️️️️
М. Конате
72'
72'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Шека
72'
Замена
Т. Веа
️️️️
Н. Иконе
Замена
Ж. Мари
️️️️
П. Шейх
62'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Ф. Саммаритано
62'
58'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Д. Дэвид
19'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Языджи
Пас отдал
З. Челик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
92
Артур Загре
ЛЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-2-3-1
1
Расьоппи
25
Музинга
4
Панцо
5
Экюэль-Манга
26
Чафик
24
Шейх
22
Ндонг
8
Шуиар
7
Саммаритано
43
Целина
11
Конате
4-2-3-1
16
Меньян
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
17
Рейнилду
8
Шека
21
Андре
93
Иконе
97
Языджи
19
Бамба
15
Дэвид
26
Чафик
23
Боэ
23
Боэ
26
Чафик
7
Саммаритано
29
Эбимбе
29
Эбимбе
7
Саммаритано
11
Конате
29
Добре
29
Добре
11
Конате
24
Шейх
14
Мари
14
Мари
24
Шейх
2
Челик
35
Джало
35
Джало
2
Челик
8
Шека
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Шека
97
Языджи
80
Лихаджи
80
Лихаджи
97
Языджи
15
Дэвид
17
Йылмаз
17
Йылмаз
15
Дэвид
93
Иконе
22
Веа
22
Веа
93
Иконе
Остались в запасе
Дижон
Лилль
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
16
Анибал Чала
ЛЗ
16
Сатурнин Альягбе
ВР
21
Орельен Шедлер
ЦФ
92
Артур Загре
ЛЗ
Главный тренер
Стефан Жобар
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
30
Люка Шевалье
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
16
Анибал Чала
ЛЗ
16
Сатурнин Альягбе
ВР
21
Орельен Шедлер
ЦФ
92
Артур Загре
ЛЗ
Остались в запасе
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
30
Люка Шевалье
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Дижон - Лилль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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