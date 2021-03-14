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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Бордо
Дижон - Бордо: обзор матча 14 марта 2021
Дижон
14.03.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 3
Завершен
Бордо
90'
М. Конате
33'
Х. У-Джо
45'
Х. У-Джо
50'
Н. де Превилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Бордо
Желтая карточка
Д. Ндонг
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
М. Конате
Пас отдал
Б. Целина
90'
Желтая карточка
С. Кулибали
86'
Желтая карточка
Н. Музинга
73'
73'
Замена
Э. Кватен
️️️️
Мешер
73'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Х. У-Джо
72'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Уден
Замена
М. Конате
️️️️
М. Бальде
70'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Р. Ассале
70'
66'
Замена
Т. Башич
️️️️
М. Зеркан
Замена
Б. Целина
️️️️
А. Камара
57'
Замена
Я. Бензия
️️️️
В. Лаутоа
56'
50'
ГОЛ! 0:3!
Н. де Превилль
Пас отдал
Я. Адли
45'
ГОЛ! 0:2!
Х. У-Джо
Пас отдал
Н. де Превилль
33'
ГОЛ! 0:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
М. Зеркан
Желтая карточка
А. Камара
30'
16'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
С. Калу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
29
Алекс Добре
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
8
Яссин Бензия
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Расьоппи
6
Лаутоа
5
Кулибали
5
Экюэль-Манга
25
Музинга
23
Боэ
22
Ндонг
17
Бальде
29
Эбимбе
27
Ассале
33
Камара
4-1-3-2
56
Костиль
20
Сабали
44
Байссе
17
Мешер
23
Бенито
14
Сери
17
Зеркан
29
Адли
10
Уден
16
У-Джо
90
Калу
33
Камара
43
Целина
43
Целина
33
Камара
6
Лаутоа
8
Бензия
8
Бензия
6
Лаутоа
27
Ассале
7
Саммаритано
7
Саммаритано
27
Ассале
17
Бальде
11
Конате
11
Конате
17
Бальде
10
Уден
31
Траоре
31
Траоре
10
Уден
17
Мешер
22
Кватен
22
Кватен
17
Мешер
17
Зеркан
19
Башич
19
Башич
17
Зеркан
90
Калу
12
де Превилль
12
де Превилль
90
Калу
16
У-Джо
7
Бриан
7
Бриан
16
У-Джо
Остались в запасе
Дижон
Бордо
8
Мунир Шуиар
ЛВ
16
Сатурнин Альягбе
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
14
Секу Мара
ЦФ
6
Том Лакуа
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
8
Мунир Шуиар
ЛВ
16
Сатурнин Альягбе
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
Остались в запасе
14
Секу Мара
ЦФ
6
Том Лакуа
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Дижон - Бордо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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