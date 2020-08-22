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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Анжер
Дижон - Анжер: обзор матча 22 августа 2020
Дижон
22.08.2020, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
22'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Анжер
90'
+2
Замена
Л. Кулибали
️️️️
А. Фульини
77'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
М. Лаж
Замена
Р. Филипп
️️️️
М. Шуиар
77'
Замена
А. Добре
️️️️
О. Шедлер
77'
76'
Замена
П. Капелле
️️️️
Т. Мангани
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Ж. Мари
68'
68'
Замена
К. Нинга
️️️️
В. Канга
67'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
С. Думбия
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
Н. Музинга
45'
+1
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
9
Райан Филипп
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
31
Амир Арли
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
4-3-2-1
1
Гомис
25
Музинга
5
Экюэль-Манга
6
Лаутоа
6
Нгуямса
22
Ндонг
14
Мари
24
Шейх
8
Шуиар
29
Эбимбе
21
Шедлер
4-1-2-2-1
13
Бернардони
25
Бамба
8
Траоре
29
Томас
21
Думбия
7
Сантамария
6
Мангани
10
Фульини
9
Тиуб
28
Лаж
9
Канга
21
Шедлер
29
Добре
29
Добре
21
Шедлер
8
Шуиар
9
Филипп
9
Филипп
8
Шуиар
25
Музинга
20
Амалфитано
20
Амалфитано
25
Музинга
14
Мари
7
Саммаритано
7
Саммаритано
14
Мари
21
Думбия
77
Эбосс
77
Эбосс
21
Думбия
6
Мангани
15
Капелле
15
Капелле
6
Мангани
10
Фульини
29
Кулибали
29
Кулибали
10
Фульини
28
Лаж
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
28
Лаж
9
Канга
29
Нинга
29
Нинга
9
Канга
Остались в запасе
Дижон
Анжер
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
31
Амир Арли
АП
31
Рунар Рунарссон
ВР
Главный тренер
Стефан Жобар
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
31
Амир Арли
АП
31
Рунар Рунарссон
ВР
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Дижон - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Гастон Жерар
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