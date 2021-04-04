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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Дижон
Марсель - Дижон: обзор матча 04 апреля 2021
Марсель
04.04.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 0
Завершен
Дижон
45+1'
Л. Балерди
79'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Дижон
Замена
С. Хауи
️️️️
Д. Пайет
90'
+2
90'
+2
Замена
П. Шейх
️️️️
М. Бальде
80'
Замена
А. Чала
️️️️
Н. Музинга
80'
Замена
А. Загре
️️️️
Б. Целина
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
А. Милик
80'
ГОЛ! 2:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
Д. Пайет
79'
78'
Желтая карточка
С. Кулибали
Желтая карточка
П. Гуйе
73'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Л. Энрике
68'
65'
Замена
А. Добре
️️️️
М. Конате
64'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Я. Бензия
ГОЛ! 1:0!
Л. Балерди
Пас отдал
Д. Пайет
45'
+1
38'
Желтая карточка
Н. Музинга
Желтая карточка
А. Гонсалес
32'
24'
Желтая карточка
Я. Бензия
9'
Желтая карточка
М. Конате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
43
Берсант Целина
АП
17
Мама Бальде
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
16
Анибал Чала
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
4-2-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
27
Гонсалес
26
Балерди
14
Лирола
18
Гуйе
8
Камара
11
Энрике
10
Пайет
10
Товен
30
Милик
3-2-1-3-1
16
Альягбе
5
Экюэль-Манга
5
Кулибали
6
Лаутоа
23
Боэ
25
Музинга
14
Мари
17
Бальде
43
Целина
8
Бензия
11
Конате
11
Энрике
27
Кюизанс
27
Кюизанс
11
Энрике
10
Пайет
10
Хауи
10
Хауи
10
Пайет
30
Милик
9
Бенедетто
9
Бенедетто
30
Милик
43
Целина
92
Загре
92
Загре
43
Целина
25
Музинга
16
Чала
16
Чала
25
Музинга
17
Бальде
24
Шейх
24
Шейх
17
Бальде
8
Бензия
7
Саммаритано
7
Саммаритано
8
Бензия
11
Конате
29
Добре
29
Добре
11
Конате
Остались в запасе
Марсель
Дижон
28
Уссама Таргаллин
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Антони Расьоппи
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Марсель - Дижон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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