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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Лион
Дижон - Лион: обзор матча 03 февраля 2021
Дижон
03.02.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 1
Завершен
Лион
22'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Лион
Замена
С. Боэ
️️️️
Э. Эбимбе
85'
Замена
Ж. Мари
️️️️
В. Лаутоа
80'
75'
Замена
М. Какере
️️️️
У. Ауа
75'
Замена
И. Слимани
️️️️
К. Токо Экамби
Желтая карточка
С. Кулибали
74'
63'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
М. Шуиар
61'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Ф. Саммаритано
59'
Замена
М. Бальде
️️️️
М. Конате
59'
Замена
Б. Целина
️️️️
П. Шейх
59'
46'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
М. Корне
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пакета
Пас отдал
К. Токо Экамби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Мама Бальде
ПВ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
3
Djamel Belmadi
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Расьоппи
5
Экюэль-Манга
6
Лаутоа
5
Кулибали
25
Музинга
26
Чафик
24
Шейх
22
Ндонг
7
Саммаритано
29
Эбимбе
11
Конате
3-2-2-3
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
20
Дьоманде
10
Ауа
36
Гимарайнс
11
Пакета
70
Корне
9
Экамби
10
Депай
9
Кадевере
29
Эбимбе
23
Боэ
23
Боэ
29
Эбимбе
11
Конате
17
Бальде
17
Бальде
11
Конате
24
Шейх
43
Целина
43
Целина
24
Шейх
7
Саммаритано
8
Шуиар
8
Шуиар
7
Саммаритано
6
Лаутоа
14
Мари
14
Мари
6
Лаутоа
10
Ауа
8
Какере
8
Какере
10
Ауа
36
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
36
Гимарайнс
70
Корне
22
Де Шильо
22
Де Шильо
70
Корне
9
Экамби
19
Слимани
19
Слимани
9
Экамби
Остались в запасе
Дижон
Лион
29
Алекс Добре
ЛВ
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Жобар
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Djamel Belmadi
ЦФ
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
29
Алекс Добре
ЛВ
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
Остались в запасе
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Djamel Belmadi
ЦФ
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Дижон - Лион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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