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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Реймс
Дижон - Реймс: обзор матча 21 марта 2021
Дижон
21.03.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 1
Завершен
Реймс
50'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Реймс
Желтая карточка
В. Лаутоа
87'
Желтая карточка
Д. Ндонг
78'
Замена
М. Конате
️️️️
С. Кулибали
73'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Панцо
72'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Я. Бензия
72'
72'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Кассама
71'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Н. Мбюкю
Желтая карточка
М. Бальде
59'
Замена
М. Бальде
️️️️
Р. Ассале
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
Б. Диа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
43
Берсант Целина
АП
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
17
Мама Бальде
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
23
Валон Бериша
ЦП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Расьоппи
5
Кулибали
4
Панцо
6
Лаутоа
25
Музинга
23
Боэ
22
Ндонг
43
Целина
8
Бензия
27
Ассале
4-2-1-2-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
4
Фас
33
Конан
7
Шавалерен
5
Манетси
8
Кассама
20
Кафаро
11
Мбюкю
22
Диа
8
Бензия
7
Саммаритано
7
Саммаритано
8
Бензия
27
Ассале
17
Бальде
17
Бальде
27
Ассале
5
Кулибали
11
Конате
11
Конате
5
Кулибали
4
Панцо
33
Камара
33
Камара
4
Панцо
11
Мбюкю
7
Кутеса
7
Кутеса
11
Мбюкю
8
Кассама
23
Бериша
23
Бериша
8
Кассама
Остались в запасе
Дижон
Реймс
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
29
Алекс Добре
ЛВ
Главный тренер
Давид Линарес
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
29
Алекс Добре
ЛВ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Дижон - Реймс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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