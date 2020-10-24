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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Дижон
ПСЖ - Дижон: обзор матча 24 октября 2020
ПСЖ
24.10.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
4 : 0
Завершен
Дижон
3'
М. Кен
23'
М. Кен
82'
К. Мбаппе
88'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Дижон
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
П. Сарабия
88'
Замена
Б. Фадига
️️️️
Рафинья
85'
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
82'
79'
Замена
О. Шедлер
️️️️
М. Бальде
79'
Замена
Ф. Чафик
️️️️
С. Боэ
Замена
К. Мбаппе
️️️️
М. Кен
73'
Замена
К. Руис-Атиль
️️️️
Маркиньос
73'
70'
Замена
Б. Целина
️️️️
М. Конате
69'
Желтая карточка
Д. Панцо
Замена
А. Эррера
️️️️
Ю. Дракслер
59'
55'
Замена
П. Шейх
️️️️
В. Лаутоа
45'
+1
Желтая карточка
М. Конате
ГОЛ! 2:0!
М. Кен
Пас отдал
Неймар
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
М. Баккер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
38
Максен Капо
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
4-1-1-3-1
15
Серхио Рико
5
Баккер
5
Маркиньос
22
Диалло
2
Дагба
2
Перейра
12
Рафинья
10
Неймар
7
Дракслер
7
Сарабия
9
Кен
3-2-1-3-1
16
Альягбе
4
Панцо
6
Лаутоа
5
Экюэль-Манга
23
Боэ
25
Музинга
22
Ндонг
29
Эбимбе
17
Бальде
8
Шуиар
11
Конате
5
Маркиньос
8
Руис-Атиль
8
Руис-Атиль
5
Маркиньос
12
Рафинья
7
Фадига
7
Фадига
12
Рафинья
7
Дракслер
21
Эррера
21
Эррера
7
Дракслер
9
Кен
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Кен
23
Боэ
26
Чафик
26
Чафик
23
Боэ
11
Конате
43
Целина
43
Целина
11
Конате
17
Бальде
21
Шедлер
21
Шедлер
17
Бальде
6
Лаутоа
24
Шейх
24
Шейх
6
Лаутоа
Остались в запасе
ПСЖ
Дижон
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
38
Максен Капо
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
38
Максен Капо
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча ПСЖ - Дижон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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