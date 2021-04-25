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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Дижон
Ренн - Дижон: обзор матча 25 апреля 2021
Ренн
25.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
5 : 1
Завершен
Дижон
16'
М. Терье
71'
М. Терье
72'
Ф. Тайт
81'
Ж. Ньямси
90+1'
К. Гренье
9'
Я. Бензия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Дижон
ГОЛ! 5:1!
К. Гренье
Пас отдал
Р. дель Кастильо
90'
+1
Желтая карточка
Р. дель Кастильо
86'
86'
Желтая карточка
Б. Целина
81'
Желтая карточка
С. Кулибали
ГОЛ! 4:1!
Ж. Ньямси
Пас отдал
К. Гренье
81'
79'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Я. Бензия
Замена
К. Гренье
️️️️
Э. Камавинга
77'
Желтая карточка
Дальберт
76'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Тайт
72'
Замена
Дальберт
️️️️
А. Трюффер
72'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Б. Бурижо
72'
ГОЛ! 2:1!
М. Терье
Пас отдал
Э. Камавинга
71'
67'
Замена
А. Добре
️️️️
Р. Ассале
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
59'
Желтая карточка
Э. Камавинга
57'
56'
Замена
М. Бальде
️️️️
А. Камара
43'
Желтая карточка
Д. Панцо
Желтая карточка
А. Трюффер
40'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
18'
ГОЛ! 1:1!
М. Терье
Пас отдал
Б. Бурижо
16'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Бензия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
43
Берсант Целина
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
29
Алекс Добре
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
4-3-2-1
1
Гомис
3
Трюффер
2
Соппи
5
Ньямси
14
Траоре
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
11
Доку
3-2-1-2-2
16
Альягбе
5
Экюэль-Манга
5
Кулибали
4
Панцо
26
Чафик
16
Чала
14
Мари
8
Бензия
43
Целина
27
Ассале
33
Камара
3
Трюффер
29
Дальберт
29
Дальберт
3
Трюффер
6
Камавинга
19
Гренье
19
Гренье
6
Камавинга
27
Бурижо
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
27
Бурижо
8
Бензия
7
Саммаритано
7
Саммаритано
8
Бензия
27
Ассале
29
Добре
29
Добре
27
Ассале
33
Камара
17
Бальде
17
Бальде
33
Камара
Остались в запасе
Ренн
Дижон
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Антони Расьоппи
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
8
Мунир Шуиар
ЛВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
8
Мунир Шуиар
ЛВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Ренн - Дижон
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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