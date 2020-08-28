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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Дижон
Лион - Дижон: обзор матча 28 августа 2020
Лион
28.08.2020, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
4 : 1
Завершен
Дижон
39'
М. Депай (П)
45'
В. Лаутоа (АГ)
45+1'
М. Депай
65'
М. Депай (П)
14'
О. Шедлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Дижон
Желтая карточка
Марсело
90'
+2
Желтая карточка
М. Дембеле
80'
80'
Замена
Р. Филипп
️️️️
О. Шедлер
Замена
Й. Андерсен
️️️️
Маршал
80'
Замена
М. Бар
️️️️
М. Корне
80'
72'
Замена
А. Чала
️️️️
Ж. Мари
71'
Замена
А. Добре
️️️️
Р. Амалфитано
Замена
К. Тете
️️️️
Л. Дюбуа
71'
Замена
Р. Шерки
️️️️
М. Депай
71'
Желтая карточка
М. Депай
68'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
К. Токо Экамби
67'
65'
Желтая карточка
Ф. Саммаритано
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Депай
65'
55'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
М. Шуиар
45'
+1
Желтая карточка
Д. Ндонг
ГОЛ! 3:1!
М. Депай
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Лаутоа
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Депай
39'
38'
Желтая карточка
А. Нгуямса
14'
ГОЛ! 0:1!
О. Шедлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
9
Райан Филипп
ЦП
31
Амир Арли
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
4-2-1-3
1
Лопеш
21
Маршал
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
8
Какере
36
Гимарайнс
70
Корне
9
Дембеле
9
Экамби
10
Депай
4-3-2-1
1
Гомис
6
Нгуямса
6
Лаутоа
5
Экюэль-Манга
26
Чафик
14
Мари
22
Ндонг
20
Амалфитано
29
Эбимбе
8
Шуиар
21
Шедлер
10
Депай
10
Шерки
10
Шерки
10
Депай
70
Корне
26
Бар
26
Бар
70
Корне
21
Маршал
2
Андерсен
2
Андерсен
21
Маршал
15
Дюбуа
2
Тете
2
Тете
15
Дюбуа
9
Экамби
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
9
Экамби
14
Мари
16
Чала
16
Чала
14
Мари
21
Шедлер
9
Филипп
9
Филипп
21
Шедлер
20
Амалфитано
29
Добре
29
Добре
20
Амалфитано
8
Шуиар
7
Саммаритано
7
Саммаритано
8
Шуиар
Остались в запасе
Лион
Дижон
23
Тиаго Мендес
ОП
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
31
Амир Арли
АП
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
23
Тиаго Мендес
ОП
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
31
Амир Арли
АП
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Лион - Дижон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Групама Стэдиум
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