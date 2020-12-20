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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Монако
Дижон - Монако: обзор матча 20 декабря 2020
Дижон
20.12.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 1
Завершен
Монако
15'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Монако
90'
+1
Замена
П. Пеллегри
️️️️
К. Фолланд
82'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Ж. Мартинш
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
А. Добре
79'
Замена
П. Шейх
️️️️
М. Конате
70'
65'
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Диоп
65'
Замена
В. Геббельс
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
М. Бальде
️️️️
М. Шуиар
60'
Желтая карточка
Д. Ндонг
37'
26'
Желтая карточка
О. Чуамени
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
М. Шуиар
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
29
Алекс Добре
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
43
Берсант Целина
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Монако
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
17
Мама Бальде
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
12
Флорентину
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-3-2
1
Расьоппи
25
Музинга
5
Экюэль-Манга
4
Панцо
23
Боэ
22
Ндонг
29
Добре
43
Целина
29
Эбимбе
11
Конате
8
Шуиар
4-1-1-2-2
1
Манноне
2
Агилар
5
Бадьяшиль
3
Марипан
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Диоп
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
8
Шуиар
17
Бальде
17
Бальде
8
Шуиар
11
Конате
24
Шейх
24
Шейх
11
Конате
29
Добре
7
Саммаритано
7
Саммаритано
29
Добре
10
Бен-Йеддер
69
Геббельс
69
Геббельс
10
Бен-Йеддер
10
Мартинш
19
Сидибе
19
Сидибе
10
Мартинш
10
Диоп
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Диоп
31
Фолланд
9
Пеллегри
9
Пеллегри
31
Фолланд
Остались в запасе
Дижон
Монако
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
12
Флорентину
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
Остались в запасе
12
Флорентину
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Дижон - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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