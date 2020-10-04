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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Дижон
Бордо - Дижон: обзор матча 04 октября 2020
Бордо
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 0
Завершен
Дижон
12'
Р. Уден
29'
С. Калу
89'
Т. Башич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Дижон
ГОЛ! 3:0!
Т. Башич
89'
Замена
П. Байссе
️️️️
Я. Адли
86'
83'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
М. Шуиар
82'
Замена
В. Лаутоа
️️️️
П. Шейх
Замена
Д. Баква
️️️️
Н. де Превилль
77'
Замена
М. Зеркан
️️️️
С. Калу
77'
76'
Желтая карточка
М. Шуиар
Желтая карточка
С. Калу
74'
74'
Замена
О. Шедлер
️️️️
М. Бальде
Желтая карточка
Пабло
71'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Р. Уден
63'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Д. Майя
63'
62'
Желтая карточка
Д. Панцо
59'
Замена
Б. Целина
️️️️
Р. Ассале
38'
Желтая карточка
Э. Эбимбе
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
Пас отдал
Н. де Превилль
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Уден
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
17
Мехди Зеркан
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
14
Жордан Мари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
4-1-3-2
56
Костиль
23
Бенито
23
Пабло
6
Косиельни
20
Сабали
19
Башич
90
Калу
29
Адли
10
Уден
12
де Превилль
9
Майя
4-2-3-1
16
Альягбе
26
Чафик
5
Экюэль-Манга
4
Панцо
16
Чала
24
Шейх
22
Ндонг
29
Эбимбе
17
Бальде
8
Шуиар
27
Ассале
90
Калу
17
Зеркан
17
Зеркан
90
Калу
12
де Превилль
7
Баква
7
Баква
12
де Превилль
29
Адли
44
Байссе
44
Байссе
29
Адли
10
Уден
16
У-Джо
16
У-Джо
10
Уден
9
Майя
7
Бриан
7
Бриан
9
Майя
27
Ассале
43
Целина
43
Целина
27
Ассале
17
Бальде
21
Шедлер
21
Шедлер
17
Бальде
24
Шейх
6
Лаутоа
6
Лаутоа
24
Шейх
8
Шуиар
7
Саммаритано
7
Саммаритано
8
Шуиар
Остались в запасе
Бордо
Дижон
14
Секу Мара
ЦФ
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
23
Вилитти Юнусса
ОП
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
1
Антони Расьоппи
ВР
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
14
Секу Мара
ЦФ
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
Остались в запасе
23
Вилитти Юнусса
ОП
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
1
Антони Расьоппи
ВР
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Бордо - Дижон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Матмут-Атлантик
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