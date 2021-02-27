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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - ПСЖ
Дижон - ПСЖ: обзор матча 27 февраля 2021
Дижон
27.02.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 4
Завершен
ПСЖ
6'
М. Кен
32'
К. Мбаппе (П)
51'
К. Мбаппе
82'
Д. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - ПСЖ
89'
Замена
Э. Мишу
️️️️
Д. Перейра
82'
ГОЛ! 0:4!
Д. Перейра
Пас отдал
Ю. Дракслер
82'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Рафинья
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Э. Эбимбе
75'
72'
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Кен
Замена
Ж. Мари
️️️️
П. Шейх
71'
Замена
А. Добре
️️️️
Д. Панцо
62'
Замена
Р. Ассале
️️️️
М. Конате
61'
51'
ГОЛ! 0:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
Рафинья
34'
Желтая карточка
М. Кен
32'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Мбаппе
Желтая карточка
Б. Целина
31'
Желтая карточка
Э. Эбимбе
25'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Кен
Пас отдал
А. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
43
Берсант Целина
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
16
Анибал Чала
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
27
Рожер Ассале
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
3-2-1-3-1
1
Расьоппи
4
Панцо
5
Экюэль-Манга
5
Кулибали
25
Музинга
23
Боэ
24
Шейх
29
Эбимбе
43
Целина
17
Бальде
11
Конате
4-1-2-1-2
1
Навас
22
Диалло
5
Маркиньос
6
Керер
3
Кимпембе
2
Перейра
12
Рафинья
21
Эррера
7
Дракслер
9
Кен
10
Мбаппе
4
Панцо
29
Добре
29
Добре
4
Панцо
24
Шейх
14
Мари
14
Мари
24
Шейх
29
Эбимбе
7
Саммаритано
7
Саммаритано
29
Эбимбе
11
Конате
27
Ассале
27
Ассале
11
Конате
2
Перейра
20
Мишу
20
Мишу
2
Перейра
12
Рафинья
5
Гуйе
5
Гуйе
12
Рафинья
9
Кен
7
Сарабия
7
Сарабия
9
Кен
Остались в запасе
Дижон
ПСЖ
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
16
Анибал Чала
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Стефан Жобар
7
Хави Симонс
ПВ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
16
Анибал Чала
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Яссин Бензия
АП
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Дижон - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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