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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Ницца
Дижон - Ницца: обзор матча 18 апреля 2021
Дижон
18.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
50'
Ф. Чафик
76'
Я. Бензия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Ницца
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Камара
87'
85'
Замена
М. Селлуки
️️️️
М. Маолида
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Я. Бензия
81'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Бензия
76'
Замена
А. Добре
️️️️
Р. Ассале
75'
64'
Замена
Х. Будауи
️️️️
П. Лис-Мелу
64'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Р. Лопеш
64'
Замена
С. Н'Соки
️️️️
А. Камара
51'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чафик
Пас отдал
Я. Бензия
50'
Желтая карточка
Ф. Чафик
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
8
Яссин Бензия
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Адриан Урся
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
3-2-1-2-2
16
Альягбе
5
Кулибали
5
Экюэль-Манга
4
Панцо
16
Чала
26
Чафик
14
Мари
8
Бензия
43
Целина
27
Ассале
33
Камара
4-1-1-3-1
44
Бенитес
3
Лотомба
2
Салиба
20
Тодибо
11
Камара
14
Шнейдерлен
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
9
Маолида
20
Клод-Морис
9
Дольберг
33
Камара
43
Сиве
43
Сиве
33
Камара
8
Бензия
7
Саммаритано
7
Саммаритано
8
Бензия
27
Ассале
29
Добре
29
Добре
27
Ассале
11
Камара
34
Н'Соки
34
Н'Соки
11
Камара
9
Маолида
19
Селлуки
19
Селлуки
9
Маолида
9
Лопеш
20
Аталь
20
Аталь
9
Лопеш
33
Лис-Мелу
6
Будауи
6
Будауи
33
Лис-Мелу
Остались в запасе
Дижон
Ницца
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Давид Линарес
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Адриан Урся
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Остались в запасе
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Адриан Урся
Статистика матча Дижон - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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