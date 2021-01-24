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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Страсбур
Дижон - Страсбур: обзор матча 24 января 2021
Дижон
24.01.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
63'
С. Кулибали
51'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Страсбур
90'
Замена
Л. Коне
️️️️
И. Сиссоко
90'
Замена
Д. Ленар
️️️️
А. Томассон
90'
Замена
Л. Кароль
️️️️
А. Каси
78'
Замена
К. Зохи
️️️️
Х. Диалло
Замена
М. Шуиар
️️️️
Ф. Саммаритано
74'
Замена
П. Шейх
️️️️
В. Лаутоа
74'
68'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
М. Шахири
ГОЛ! 1:1!
С. Кулибали
Пас отдал
Р. Ассале
63'
Замена
М. Конате
️️️️
Б. Целина
59'
Замена
Р. Ассале
️️️️
Э. Эбимбе
59'
Желтая карточка
Н. Музинга
54'
51'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Стефан Жобар
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
29
Алекс Добре
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
27
Рожер Ассале
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Расьоппи
5
Экюэль-Манга
6
Лаутоа
5
Кулибали
25
Музинга
23
Боэ
22
Ндонг
43
Целина
7
Саммаритано
17
Бальде
29
Эбимбе
4-2-2-2
1
Кавашима
70
Лала
23
Митрович
4
Джику
19
Каси
28
Сиссоко
14
Аолу
28
Томассон
11
Шахири
13
Диалло
19
Ажорк
7
Саммаритано
8
Шуиар
8
Шуиар
7
Саммаритано
6
Лаутоа
24
Шейх
24
Шейх
6
Лаутоа
29
Эбимбе
27
Ассале
27
Ассале
29
Эбимбе
43
Целина
11
Конате
11
Конате
43
Целина
11
Шахири
27
Беллегард
27
Беллегард
11
Шахири
19
Каси
23
Кароль
23
Кароль
19
Каси
28
Сиссоко
5
Коне
5
Коне
28
Сиссоко
28
Томассон
14
Ленар
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
9
Зохи
9
Зохи
13
Диалло
Остались в запасе
Дижон
Страсбур
16
Сатурнин Альягбе
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
10
Адриен Лебе
АП
23
Махаме Сиби
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
Остались в запасе
10
Адриен Лебе
АП
23
Махаме Сиби
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Дижон - Страсбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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