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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Дижон
Лорьян - Дижон: обзор матча 27 января 2021
Лорьян
27.01.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
3 : 2
Завершен
Дижон
30'
Т. Чалоба
58'
Т. Моффи
90+6'
Э. Гравийон
40'
Б. Экюэль-Манга
42'
М. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Дижон
ГОЛ! 3:2!
Э. Гравийон
90'
+6
Желтая карточка
Т. Чалоба
90'
+2
88'
Замена
А. Добре
️️️️
М. Бальде
Замена
П. Амель
️️️️
К. Буагар
87'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Ф. Лемуан
80'
79'
Замена
В. Лаутоа
️️️️
П. Шейх
73'
Желтая карточка
Д. Ндонг
72'
Замена
Р. Ассале
️️️️
Ф. Саммаритано
72'
Замена
Б. Целина
️️️️
Э. Эбимбе
Замена
Л. Абержель
️️️️
Т. Монконду
70'
Желтая карточка
Й. Этьен
65'
ГОЛ! 2:2!
Т. Моффи
Пас отдал
Ж. Делаплас
58'
42'
ГОЛ! 1:2!
М. Бальде
Пас отдал
Ф. Саммаритано
40'
ГОЛ! 1:1!
Б. Экюэль-Манга
Пас отдал
С. Боэ
ГОЛ! 1:0!
Т. Чалоба
30'
26'
Желтая карточка
М. Конате
10'
Желтая карточка
М. Бальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Йоанн Этьен
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
6
Тома Монконду
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
27
Рожер Ассале
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Дрейер
99
Чалоба
55
Гравийон
21
Морель
3
Этьен
6
Монконду
18
Лемуан
22
Делаплас
9
Висса
17
Буагар
9
Моффи
4-2-3-1
1
Расьоппи
23
Боэ
5
Экюэль-Манга
5
Кулибали
25
Музинга
22
Ндонг
24
Шейх
29
Эбимбе
7
Саммаритано
17
Бальде
11
Конате
18
Лемуан
28
Ле Фе
28
Ле Фе
18
Лемуан
6
Монконду
19
Абержель
19
Абержель
6
Монконду
17
Буагар
29
Амель
29
Амель
17
Буагар
29
Эбимбе
43
Целина
43
Целина
29
Эбимбе
17
Бальде
29
Добре
29
Добре
17
Бальде
24
Шейх
6
Лаутоа
6
Лаутоа
24
Шейх
7
Саммаритано
27
Ассале
27
Ассале
7
Саммаритано
Остались в запасе
Лорьян
Дижон
1
Тедди Бартуше
ВР
9
Адриан Грбич
ЦФ
15
Франклин Ваджа
ОП
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
12
Сильвен Марво
АП
16
Сатурнин Альягбе
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
9
Адриан Грбич
ЦФ
15
Франклин Ваджа
ОП
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
12
Сильвен Марво
АП
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Лорьян - Дижон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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