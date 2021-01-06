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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Дижон
Реймс - Дижон: обзор матча 06 января 2021
Реймс
06.01.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Дижон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Дижон
84'
Замена
М. Конате
️️️️
М. Бальде
79'
Желтая карточка
Ф. Саммаритано
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
М. Кассама
77'
77'
Замена
Ж. Мари
️️️️
П. Шейх
Желтая карточка
Х. Шавалерен
75'
Замена
М. Думбия
️️️️
Н. Мбюкю
66'
Замена
М. Кафаро
️️️️
А. Зенели
66'
65'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Э. Эбимбе
64'
Замена
М. Шуиар
️️️️
А. Добре
Желтая карточка
Т. Фоке
59'
42'
Желтая карточка
Б. Целина
25'
Желтая карточка
П. Шейх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
43
Берсант Целина
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Стефан Жобар
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
20
Матье Кафаро
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райкович
33
Конан
5
Абдельхамид
4
Фас
25
Фоке
7
Шавалерен
8
Кассама
23
Бериша
11
Мбюкю
9
Зенели
22
Диа
4-2-3-1
1
Расьоппи
23
Боэ
5
Кулибали
5
Экюэль-Манга
25
Музинга
22
Ндонг
24
Шейх
17
Бальде
43
Целина
29
Добре
29
Эбимбе
9
Зенели
20
Кафаро
20
Кафаро
9
Зенели
11
Мбюкю
7
Думбия
7
Думбия
11
Мбюкю
8
Кассама
19
Туре
19
Туре
8
Кассама
29
Добре
8
Шуиар
8
Шуиар
29
Добре
24
Шейх
14
Мари
14
Мари
24
Шейх
29
Эбимбе
7
Саммаритано
7
Саммаритано
29
Эбимбе
17
Бальде
11
Конате
11
Конате
17
Бальде
Остались в запасе
Реймс
Дижон
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Маршал Манетси
ОП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Маршал Манетси
ОП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Реймс - Дижон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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