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Пабло Сендрос
Статистика
Пабло Сендрос - статистика
Завершил карьеру
1 апреля 1987 (39)
#22 | Защитник
176 см | 68 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
25
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4 : 1
13.05.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Мальорка
1 : 0
05.05.2012
Леванте
81' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 0
02.05.2012
Райо Вальекано
83' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
1 : 3
28.04.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
1 : 0
21.04.2012
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
1 : 0
15.04.2012
Мальорка
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 33 тур
Расинг
0 : 3
12.04.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
0 : 0
08.04.2012
Гранада
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
3 : 1
02.04.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
0 : 2
24.03.2012
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Спортинг
2 : 3
21.03.2012
Мальорка
1' - 90'
73'
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
2 : 1
18.03.2012
Атлетико
55' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 2
11.03.2012
Мальорка
85' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
1 : 0
04.02.2012
Бетис
1' - 68'
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1 : 0
28.01.2012
Мальорка
1' - 90'
46'
Испания. Примера, 19 тур
Мальорка
1 : 2
14.01.2012
Реал
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0 : 0
07.01.2012
Мальорка
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
1 : 2
17.12.2011
Хетафе
1' - 90'
79'
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 1
11.12.2011
Мальорка
1' - 90'
18'
Испания. Примера, 13 тур
Гранада
2 : 2
07.12.2011
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1 : 1
04.12.2011
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
2 : 1
27.11.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Мальорка
0 : 0
05.11.2011
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
5 : 0
29.10.2011
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Мальорка
1 : 2
26.10.2011
Спортинг
1' - 90'
72'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
1 : 1
23.10.2011
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Мальорка
1 : 1
15.10.2011
Валенсия
46' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2 : 2
01.10.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
2 : 0
20.09.2011
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
11.09.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
1 : 0
28.08.2011
Эспаньол
Был в запасе
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