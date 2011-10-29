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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Мальорка
Барселона - Мальорка: обзор матча 29 октября 2011
Барселона
29.10.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 11 тур
5 : 0
Завершен
Мальорка
13'
Л. Месси (П)
21'
Л. Месси
30'
Л. Месси
50'
И. Куэнка
90+2'
Д. Алвес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Мальорка
ГОЛ! 5:0!
Д. Алвес
Пас отдал
Л. Месси
+2
+1
Желтая карточка
П. Бигас
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
В. Касадесус
️️️️
Х. Луис Марти
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Д. Вилья
Замена
К. Пуйоль
️️️️
С. Бускетс
ГОЛ! 4:0!
И. Куэнка
Пас отдал
Адриано
Замена
Д. Зуиверлон
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
Ж. Пике
️️️️
Э. Абидаль
Замена
М. Креспи
️️️️
И. Рамис
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Адриано
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
13'
12'
Желтая карточка
Э. Нсуе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛВ
3
Жоао Виктор
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Вальдес
3
Адриано
22
Абидаль
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
6
Алькантара
20
Кейта
10
Месси
7
Вилья
7
Куэнка
4-3-2-1
13
Ават
22
Сендрос
4
Рамис
15
Чико
6
Бигас
3
Виктор
19
Марти
12
Тиссоне
10
Нсуе
5
Кастро
20
Хименес
5
Бускетс
5
Пуйоль
5
Пуйоль
5
Бускетс
22
Абидаль
3
Пике
3
Пике
22
Абидаль
7
Вилья
10
Деулофеу
10
Деулофеу
7
Вилья
12
Тиссоне
51
Зуиверлон
51
Зуиверлон
12
Тиссоне
4
Рамис
21
Креспи
21
Креспи
4
Рамис
19
Марти
11
Касадесус
11
Касадесус
19
Марти
Остались в запасе
Барселона
Мальорка
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Хуан Калатайуд
ВР
7
Мишель Перейра
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
7
Мишель Перейра
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Барселона - Мальорка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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