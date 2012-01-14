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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал
Мальорка - Реал: обзор матча 14 января 2012
Мальорка
14.01.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Реал
39'
Т. Хемед
72'
Г. Игуаин
85'
Х. Кальехон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Реал
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
М. Огунжими
Замена
А. Альфаро
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
М. Огунжими
️️️️
Т. Хемед
ГОЛ! 1:2!
Х. Кальехон
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Озил
Замена
Кака
️️️️
А. Арбелоа
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Марсело
Желтая карточка
П. Сендрос
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Л. Диарра
ГОЛ! 1:0!
Т. Хемед
Пас отдал
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
3
Жоао Виктор
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
7
Мишель Перейра
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-4-2
13
Ават
15
Касерес
15
Чико
4
Рамис
22
Сендрос
5
Кастро
3
Виктор
12
Тиссоне
7
Перейра
11
Касадесус
10
Хемед
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
3
Алонсо
19
Диарра
7
Кальехон
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
11
Касадесус
19
Марти
19
Марти
11
Касадесус
12
Тиссоне
20
Альфаро
20
Альфаро
12
Тиссоне
10
Хемед
9
Огунжими
9
Огунжими
10
Хемед
12
Марсело
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
12
Марсело
5
Арбелоа
10
Кака
10
Кака
5
Арбелоа
19
Диарра
9
Игуаин
9
Игуаин
19
Диарра
Остались в запасе
Мальорка
Реал
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Мальорка - Реал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 22:55 (прямая)
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