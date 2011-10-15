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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Валенсия
Мальорка - Валенсия: обзор матча 15 октября 2011
Мальорка
15.10.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
90+3'
Т. Хемед (П)
38'
А. Рами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Валенсия
+3
Желтая карточка
С. Фегули
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Хемед
+3
+2
Желтая карточка
М. Топал
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
М. Топал
️️️️
Д. Парехо
Замена
А. Альфаро
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
С. Техера
️️️️
Т. Пина
Желтая карточка
П. Бигас
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
Бруно
Замена
П. Сендрос
️️️️
Д. Зуиверлон
Желтая карточка
Чико
ГОЛ! 0:1!
А. Рами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Серхио Каналес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
22
Пабло Сендрос
ПЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
4-4-2
13
Ават
6
Бигас
15
Чико
4
Рамис
51
Зуиверлон
17
Пина
7
Перейра
5
Кастро
19
Марти
11
Касадесус
10
Хемед
4-2-3-1
13
Гуаита
2
Бруно
23
Рами
4
Руис
18
Альба
10
Парехо
6
Альбельда
19
Эрнандес
20
Каналес
10
Пьятти
9
Сольдадо
51
Зуиверлон
22
Сендрос
22
Сендрос
51
Зуиверлон
17
Пина
8
Техера
8
Техера
17
Пина
11
Касадесус
20
Альфаро
20
Альфаро
11
Касадесус
10
Пьятти
8
Фегули
8
Фегули
10
Пьятти
10
Парехо
5
Топал
5
Топал
10
Парехо
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
14
Акихиро Иенага
ЦП
1
Хуан Калатайуд
ВР
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
14
Акихиро Иенага
ЦП
1
Хуан Калатайуд
ВР
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Мальорка - Валенсия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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