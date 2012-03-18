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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетико
Мальорка - Атлетико: обзор матча 18 марта 2012
Мальорка
18.03.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
47'
Д. Годин (АГ)
49'
М. Перейра
66'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Атлетико
Замена
Т. Пина
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Д. Ават
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Хуанфран
ГОЛ! 2:1!
Р. Фалькао
Замена
А. Туран
️️️️
М. Суарес
Замена
П. Сендрос
️️️️
Т. Хемед
Желтая карточка
М. Перейра
Пенальти не реализован!
Р. Фалькао
Красная карточка
И. Рамис
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ! 2:0!
М. Перейра
Пас отдал
В. Касадесус
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Годин
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
С. Техера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Диего Годин
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
АП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
22
Пабло Сендрос
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4-4-2
13
Ават
15
Касерес
4
Рамис
16
Нуньеш
15
Чико
5
Кастро
7
Перейра
19
Марти
8
Техера
11
Касадесус
10
Хемед
3-2-1-2-2
1
Куртуа
4
Суарес
16
Луис
13
Миранда
20
Хуанфран
2
Годин
6
Коке
14
Габи
11
Сальвио
9
Фалькао
20
Адриан
10
Хемед
22
Сендрос
22
Сендрос
10
Хемед
8
Техера
12
Тиссоне
12
Тиссоне
8
Техера
5
Кастро
17
Пина
17
Пина
5
Кастро
20
Хуанфран
8
Мерида
8
Мерида
20
Хуанфран
4
Суарес
66
Туран
66
Туран
4
Суарес
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
1
Хуан Калатайуд
ВР
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальорка - Атлетико
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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