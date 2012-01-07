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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Мальорка
Леванте - Мальорка: обзор матча 07 января 2012
Леванте
07.01.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Мальорка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Мальорка
+4
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
Х. Карлос Нуньеш
️️️️
В. Касадесус
Замена
В. Иборра
️️️️
Х. Торрес
Замена
Х. Марко Игон
️️️️
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
Ф. Фаринос
Замена
К. Аранда
️️️️
Р. Суарес
Желтая карточка
П. Сендрос
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Т. Пина
Желтая карточка
Т. Пина
Замена
А. Альфаро
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
П. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
21
Рубен Суарес
АП
2
Аруна Коне
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
27
Хосе Марко Игон
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-2-2-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
15
Дель Орно
18
Бальестерос
19
Лопес
25
Торрес
15
Фаринос
21
Суарес
9
Баркеро
25
Эль-Жар
2
Коне
4-4-2
13
Ават
22
Сендрос
6
Бигас
15
Чико
4
Рамис
5
Кастро
17
Пина
12
Тиссоне
7
Перейра
11
Касадесус
10
Нсуе
25
Эль-Жар
27
Игон
27
Игон
25
Эль-Жар
25
Торрес
10
Иборра
10
Иборра
25
Торрес
21
Суарес
7
Аранда
7
Аранда
21
Суарес
11
Касадесус
16
Нуньеш
16
Нуньеш
11
Касадесус
17
Пина
19
Марти
19
Марти
17
Пина
5
Кастро
20
Альфаро
20
Альфаро
5
Кастро
Остались в запасе
Леванте
Мальорка
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Леванте - Мальорка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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