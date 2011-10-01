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Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Мальорка
Осасуна - Мальорка: обзор матча 01 октября 2011
Осасуна
01.10.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Мальорка
45'
Р. Гарсия
59'
Р. Гарсия
34'
Т. Хемед (П)
79'
Т. Хемед (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Мальорка
+2
Желтая карточка
Д. Ават
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Т. Пина
Замена
Д. Лекич
️️️️
К. Сола
Желтая карточка
Р. Лама
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Хемед
Замена
М. Перейра
️️️️
Г. Кастро
Вторая желтая
Э. Нсуе
Желтая карточка
Э. Нсуе
Желтая карточка
Т. Хемед
Замена
А. Альфаро
️️️️
В. Касадесус
ГОЛ! 2:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
А. Сехудо
Замена
Лоло
️️️️
М. Фланьо
ГОЛ! 1:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
А. Сехудо
Замена
Д. Некунам
️️️️
Ю. Райтала
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Хемед
Желтая карточка
М. Фланьо
Желтая карточка
Т. Пина
Желтая карточка
И. Рамис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Осасуна
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
4-2-1-3
1
Андрес
4
Фланьо
22
Райтала
3
Гонсалес
2
Бертран
10
Пуньяль
16
Сехудо
14
Лама
11
Нино
9
Сола
14
Гарсия
4-3-3
13
Ават
51
Зуиверлон
15
Чико
4
Рамис
6
Бигас
5
Кастро
17
Пина
19
Марти
10
Нсуе
10
Хемед
11
Касадесус
4
Фланьо
8
Лоло
8
Лоло
4
Фланьо
22
Райтала
6
Некунам
6
Некунам
22
Райтала
9
Сола
16
Лекич
16
Лекич
9
Сола
17
Пина
3
Виктор
3
Виктор
17
Пина
5
Кастро
7
Перейра
7
Перейра
5
Кастро
11
Касадесус
20
Альфаро
20
Альфаро
11
Касадесус
Остались в запасе
Осасуна
Мальорка
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Осасуна - Мальорка
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
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