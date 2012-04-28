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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Мальорка
Хетафе - Мальорка: обзор матча 28 апреля 2012
Хетафе
28.04.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 3
Завершен
Мальорка
90+1'
Алексис
30'
В. Касадесус
68'
А. Альфаро
78'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Мальорка
ГОЛ! 1:3!
Алексис
+1
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Замена
Абдон
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
М. Анхель Мойя
ГОЛ! 0:3!
Т. Хемед
Пас отдал
Г. Кастро
Желтая карточка
К. Диас
Замена
Т. Хемед
️️️️
А. Альфаро
Замена
П. Леон
️️️️
М. Ласен
ГОЛ! 0:2!
А. Альфаро
Пас отдал
Э. Нсуе
Желтая карточка
В. Касадесус
Желтая карточка
Мику
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Х. Луис Марти
Замена
Д. Гуиса
️️️️
А. Баррада
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Мичел
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
А. Альфаро
ГОЛ! 0:1!
В. Касадесус
Пас отдал
Т. Пина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуан Валера
ЦЗ
2
Мане
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
20
Алехандро Альфаро
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Чико
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЛП
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
4
Алексис
6
Диас
20
Валера
2
Мане
14
Гавилан
25
Ласен
8
Мичел
17
Кастро
10
Баррада
20
Мику
4-4-2
13
Ават
15
Чико
6
Бигас
4
Рамис
20
Альфаро
7
Перейра
17
Пина
5
Кастро
19
Марти
10
Нсуе
11
Касадесус
8
Мичел
22
Каскеро
22
Каскеро
8
Мичел
25
Ласен
14
Леон
14
Леон
25
Ласен
10
Баррада
19
Гуиса
19
Гуиса
10
Баррада
19
Марти
3
Виктор
3
Виктор
19
Марти
20
Альфаро
10
Хемед
10
Хемед
20
Альфаро
11
Касадесус
9
Абдон
9
Абдон
11
Касадесус
Остались в запасе
Хетафе
Мальорка
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Хетафе - Мальорка
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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