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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Мальорка
Эспаньол - Мальорка: обзор матча 28 января 2012
Эспаньол
28.01.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
18'
В. Вайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Мальорка
Желтая карточка
Чико
Замена
Х. Лопес
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
Тьеви
Желтая карточка
Р. Баэна
Желтая карточка
К. Гомес
Замена
К. Гомес
️️️️
Х. Форлин
Желтая карточка
Э. Морено
Замена
Тьеви
️️️️
Р. Фонте
Желтая карточка
Х. Форлин
Замена
Х. Калатайуд
️️️️
А. Альфаро
Красная карточка
Д. Ават
Желтая карточка
П. Сендрос
Замена
Т. Пина
️️️️
Ж. Виктор
Замена
М. Огунжими
️️️️
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
В. Вайсс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эспаньол
5
Жорди Амат
ЦЗ
42
Махамат Азрак
ЦП
16
Кристиан
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
23
Тьеви
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Касилья
5
Родригес
15
Морено
18
Форлин
12
Вила
14
Галан
5
Ромарик
7
Вайсс
15
Баэна
25
Верду
17
Фонте
4-4-1-1
13
Ават
22
Сендрос
15
Чико
4
Рамис
15
Касерес
7
Перейра
3
Виктор
19
Марти
5
Кастро
20
Альфаро
11
Касадесус
5
Ромарик
21
Лопес
21
Лопес
5
Ромарик
18
Форлин
6
Гомес
6
Гомес
18
Форлин
17
Фонте
23
Тьеви
23
Тьеви
17
Фонте
20
Альфаро
1
Калатайуд
1
Калатайуд
20
Альфаро
3
Виктор
17
Пина
17
Пина
3
Виктор
7
Перейра
9
Огунжими
9
Огунжими
7
Перейра
Остались в запасе
Эспаньол
Мальорка
42
Махамат Азрак
ЦП
16
Кристиан
ЦП
5
Жорди Амат
ЦЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
42
Махамат Азрак
ЦП
16
Кристиан
ЦП
5
Жорди Амат
ЦЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Остались в запасе
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Эспаньол - Мальорка
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
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