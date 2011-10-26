Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Спортинг
Мальорка - Спортинг: обзор матча 26 октября 2011
Мальорка
26.10.2011, среда, 23:59
Испания. Примера, 10 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
16'
Г. Кастро
49'
М. Билич
65'
Ж. Виктор (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Спортинг
+1
Желтая карточка
А. Каштру
Желтая карточка
С. Эгурен
Желтая карточка
И. Эрнандес
Замена
С. Эгурен
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Д. Суарес
️️️️
А. Лора
Замена
А. Альфаро
️️️️
Э. Нсуе
Желтая карточка
Т. Пина
Желтая карточка
П. Сендрос
Желтая карточка
С. Техера
Замена
С. Техера
️️️️
Ф. Тиссоне
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ж. Виктор
Замена
В. Касадесус
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 1:1!
М. Билич
Пас отдал
А. Лора
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Желтая карточка
И. Рамис
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
Пас отдал
М. Перейра
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Андре Каштру
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
3-5-2
13
Ават
4
Рамис
6
Бигас
22
Сендрос
3
Виктор
17
Пина
12
Тиссоне
7
Перейра
5
Кастро
10
Хемед
10
Нсуе
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
11
Лора
14
Эрнандес
4
Ботиа
10
Де лас Куэвас
10
Касес
5
Ривера
8
Трехо
8
Каштру
18
Баррал
12
Тиссоне
8
Техера
8
Техера
12
Тиссоне
10
Нсуе
20
Альфаро
20
Альфаро
10
Нсуе
7
Перейра
11
Касадесус
11
Касадесус
7
Перейра
11
Лора
22
Суарес
22
Суарес
11
Лора
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
Остались в запасе
Мальорка
Спортинг
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Мальорка - Спортинг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Спортинг
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+