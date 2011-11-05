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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Севилья
Мальорка - Севилья: обзор матча 05 ноября 2011
Мальорка
05.11.2011, суббота, 21:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Севилья
Желтая карточка
Т. Пина
+3
Желтая карточка
И. Рамис
+3
Замена
А. Хименес
️️️️
А. Альфаро
Замена
В. Касадесус
️️️️
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
С. Техера
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Г. Медель
Замена
С. Техера
️️️️
Г. Кастро
Замена
Л. Альберто
️️️️
П. Троховски
Замена
Х. Кампанья
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Э. Спахич
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
П. Бигас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Ману
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
30
Хироши Ибусуки
ЦФ
4-3-1-2
13
Ават
6
Бигас
15
Чико
4
Рамис
22
Сендрос
17
Пина
5
Кастро
12
Тиссоне
20
Альфаро
10
Нсуе
10
Хемед
3-3-2-2
13
Варас
14
Эскюде
4
Спахич
4
Касерес
16
Навас
17
Медель
3
Наварро
15
Троховски
11
Ракитич
7
Ману
23
Арментерос
5
Кастро
8
Техера
8
Техера
5
Кастро
12
Тиссоне
11
Касадесус
11
Касадесус
12
Тиссоне
20
Альфаро
20
Хименес
20
Хименес
20
Альфаро
17
Медель
17
Фасио
17
Фасио
17
Медель
11
Ракитич
20
Кампанья
20
Кампанья
11
Ракитич
15
Троховски
18
Альберто
18
Альберто
15
Троховски
Остались в запасе
Мальорка
Севилья
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
30
Хироши Ибусуки
ЦФ
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
Остались в запасе
30
Хироши Ибусуки
ЦФ
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Мальорка - Севилья
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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