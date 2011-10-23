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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Мальорка
Атлетико - Мальорка: обзор матча 23 октября 2011
Атлетико
23.10.2011, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
43'
Р. Фалькао (П)
2'
Т. Хемед (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Мальорка
Желтая карточка
А. Иенага
Желтая карточка
Г. Кастро
Замена
Пицци
️️️️
А. Туран
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Чико
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
А. Иенага
️️️️
Т. Хемед
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
П. Бигас
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Адриан
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
Чико
Замена
А. Альфаро
️️️️
С. Техера
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Фалькао
Желтая карточка
И. Рамис
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Хемед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
6
Коке
ЦП
21
Пицци
АП
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
3-2-2-1-2
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
28
Силвиу
5
Тиагу
66
Туран
10
Диего
9
Фалькао
20
Адриан
4-4-2
13
Ават
22
Сендрос
4
Рамис
15
Чико
6
Бигас
5
Кастро
12
Тиссоне
17
Пина
8
Техера
10
Хемед
10
Нсуе
20
Адриан
11
Сальвио
11
Сальвио
20
Адриан
5
Тиагу
19
Рейес
19
Рейес
5
Тиагу
66
Туран
21
Пицци
21
Пицци
66
Туран
10
Хемед
14
Иенага
14
Иенага
10
Хемед
15
Чико
3
Виктор
3
Виктор
15
Чико
8
Техера
20
Альфаро
20
Альфаро
8
Техера
Остались в запасе
Атлетико
Мальорка
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
6
Коке
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Атлетико - Мальорка
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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