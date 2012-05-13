Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Мальорка
Реал - Мальорка: обзор матча 13 мая 2012
Реал
13.05.2012, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
4 : 1
Завершен
Мальорка
19'
К. Роналду
23'
К. Бензема
49'
М. Озил
58'
М. Озил
52'
Г. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Мальорка
Замена
Х. Калатайуд
️️️️
Д. Ават
Травма
Д. Ават
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Марсело
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ! 4:1!
М. Озил
Пас отдал
Марсело
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
П. Бигас
ГОЛ! 3:1!
Г. Кастро
Пас отдал
В. Касадесус
ГОЛ! 3:0!
М. Озил
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
А. Арбелоа
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
(К)
ЦП
7
Мишель Перейра
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-2-1-3
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
9
Бензема
3-2-2-2-1
13
Ават
6
Бигас
15
Чико
4
Рамис
22
Сендрос
15
Касерес
17
Пина
19
Марти
7
Перейра
5
Кастро
11
Касадесус
12
Марсело
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
12
Марсело
5
Арбелоа
39
Альбиоль
39
Альбиоль
5
Арбелоа
9
Игуаин
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Игуаин
13
Ават
1
Калатайуд
1
Калатайуд
13
Ават
6
Бигас
12
Тиссоне
12
Тиссоне
6
Бигас
Остались в запасе
Реал
Мальорка
88
Хесус Фернандес
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Реал - Мальорка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 21:55 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Мальорка
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
11 ноября
6
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
11 ноября
6
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+