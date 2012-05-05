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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Леванте
Мальорка - Леванте: обзор матча 05 мая 2012
Мальорка
05.05.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
54'
Т. Пина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Леванте
+2
Желтая карточка
П. Ботельо
Желтая карточка
М. Перейра
+2
Замена
О. Серрано
️️️️
С. Бальестерос
Замена
П. Мари
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
Г. Мунуа
Замена
П. Сендрос
️️️️
Э. Нсуе
Замена
Х.
️️️️
В. Иборра
Замена
Р. Суарес
️️️️
П. Лопес
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ! 1:0!
Т. Пина
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
Т. Хемед
️️️️
А. Альфаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦЗ
15
Чико
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЛП
5
Гонсало Кастро
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
18
Хави Вента
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
4
Давид Наварро
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
20
Хуанлу
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-4-1-1
13
Ават
15
Касерес
21
Креспи
10
Нсуе
15
Чико
19
Марти
7
Перейра
17
Пина
5
Кастро
20
Альфаро
11
Касадесус
4-2-3-1
78
Мунуа
4
Наварро
18
Вента
18
Бальестерос
19
Лопес
10
Иборра
25
Торрес
23
Вальдо
9
Баркеро
26
Ботельо
5
Геззаль
11
Касадесус
4
Мари
4
Мари
11
Касадесус
10
Нсуе
22
Сендрос
22
Сендрос
10
Нсуе
20
Альфаро
10
Хемед
10
Хемед
20
Альфаро
19
Лопес
21
Суарес
21
Суарес
19
Лопес
18
Бальестерос
11
Серрано
11
Серрано
18
Бальестерос
10
Иборра
20
Хуанлу
20
Хуанлу
10
Иборра
Остались в запасе
Мальорка
Леванте
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Мальорка - Леванте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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