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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Мальорка
Севилья - Мальорка: обзор матча 02 апреля 2012
Севилья
02.04.2012, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 1
Завершен
Мальорка
51'
А. Негредо
62'
Ману
68'
Х. Навас
74'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Мальорка
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
Дэйвид
️️️️
А. Негредо
Замена
А. Альфаро
️️️️
В. Касадесус
ГОЛ! 3:1!
Т. Хемед
Пас отдал
П. Касерес
Замена
И. Ракитич
️️️️
П. Троховски
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 3:0!
Х. Навас
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 2:0!
Ману
Пас отдал
Х. Навас
Замена
Т. Хемед
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Замена
Э. Нсуе
️️️️
А. Хименес
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
А. Хименес
Желтая карточка
П. Троховски
20'
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Петр Троховски
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Чико
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
7
Мишель Перейра
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Севилья
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
15
Дэйвид
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
22
Пабло Сендрос
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Палоп
23
Коке
17
Фасио
14
Эскюде
13
Луна
17
Медель
16
Навас
19
Рейес
15
Троховски
7
Ману
21
Негредо
4-4-2
13
Ават
15
Чико
16
Нуньеш
4
Рамис
15
Касерес
7
Перейра
12
Тиссоне
19
Марти
5
Кастро
20
Хименес
11
Касадесус
21
Негредо
15
Дэйвид
15
Дэйвид
21
Негредо
15
Троховски
11
Ракитич
11
Ракитич
15
Троховски
19
Рейес
11
Кануте
11
Кануте
19
Рейес
11
Касадесус
20
Альфаро
20
Альфаро
11
Касадесус
5
Кастро
10
Хемед
10
Хемед
5
Кастро
20
Хименес
10
Нсуе
10
Нсуе
20
Хименес
Остались в запасе
Севилья
Мальорка
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Хуан Калатайуд
ВР
22
Пабло Сендрос
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
22
Пабло Сендрос
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Севилья - Мальорка
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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