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Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Хетафе
Мальорка - Хетафе: обзор матча 17 декабря 2011
Мальорка
17.12.2011, суббота, 21:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
10'
И. Рамис
28'
А. Баррада
44'
А. Баррада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Хетафе
Замена
Мане
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
М. Торрес
Желтая карточка
М. Анхель Мойя
Замена
Х. Гавилан
️️️️
А. Баррада
Желтая карточка
Т. Масилела
Желтая карточка
П. Сендрос
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Г. Кастро
Замена
М. Ласен
️️️️
Д. Гуиса
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Т. Пина
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
Чико
Замена
Т. Хемед
️️️️
А. Хименес
ГОЛ! 1:2!
А. Баррада
Пас отдал
Мику
Желтая карточка
А. Лопо
ГОЛ! 1:1!
А. Баррада
Пас отдал
П. Риос
Желтая карточка
П. Касерес
20'
Желтая карточка
Т. Пина
19'
ГОЛ! 1:0!
И. Рамис
Пас отдал
М. Перейра
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Мане
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
4-4-2
13
Ават
15
Касерес
4
Рамис
15
Чико
22
Сендрос
7
Перейра
17
Пина
5
Кастро
12
Тиссоне
11
Касадесус
20
Хименес
4-3-1-2
13
Мойя
6
Диас
22
Лопо
23
Торрес
24
Масилела
22
Каскеро
22
Родригес
10
Баррада
16
Риос
19
Гуиса
20
Мику
17
Пина
19
Марти
19
Марти
17
Пина
20
Хименес
10
Хемед
10
Хемед
20
Хименес
5
Кастро
10
Нсуе
10
Нсуе
5
Кастро
16
Риос
2
Мане
2
Мане
16
Риос
10
Баррада
14
Гавилан
14
Гавилан
10
Баррада
19
Гуиса
25
Ласен
25
Ласен
19
Гуиса
Остались в запасе
Мальорка
Хетафе
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Жорди Кодина
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Мальорка - Хетафе
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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